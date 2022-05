Live! Irre Stimmung auf Schalke - brechend volle Nordkurve

Gelsenkirchen. Schalke 04 kann gegen St. Pauli in die Bundesliga aufsteigen. Wir tickern aus Gelsenkirchen: So fiebern Fans und Stadt dem Aufstieg entgegen.

Historisches ist möglich: Schalke 0 4 will am Samstag in die Bundesliga aufsteigen.

4 will am Samstag in die Bundesliga aufsteigen. S04 muss am Abend den FC St. Pauli schlagen - dann ist die Rückkehr ins Oberhaus perfekt.

schlagen - dann ist die Rückkehr ins Oberhaus perfekt. In Gelsenkirchen bereitet sich alles auf die große Aufstiegsfeier auf. Hier erfahren Sie alles zum Spiel in unserem Newsblog.

Es könnte ein königsblauer Feiertag werden: Der FC Schalke 04 kann am Samstagabend in die Bundesliga aufsteigen - wenn er sein Heimspiel gegen den FC St. Pauli gewinnt (20.30 Uhr, Sport1). In Gelsenkirchen laufen längst alle Vorbereitungen für die große Party. Verfolgen Sie hier im Ticker, wie sich S04, die Fans und die Stadt auf das womöglich historische Spiel gegen St. Pauli vorbereiten. In unserem Newsblog aus Gelsenkirchen erfahren Sie alles rund um das Spiel zwischen Schalke 04 und St. Pauli. Unsere Reporter sind vor Ort und liefern alle Infos sowie Eindrücke aus der Stadt.

Alle Brennpunkte zum Spiel zwischen Schalke und St. Pauli:

Liveticker: Schalke 04 kann in die Bundesliga aufsteigen - Gelsenkirchen bereitet sich auf die Party vor

Samstag 21:35 Uhr: Der Anschluss. Simon Terodde macht das 1:2 (46.) per Elfmeter.

Foto: Getty Images

Samstag 20:53 Uhr: Ko Itakura trifft zum 1:2 (22.) - doch das Tor wird zurückgenommen. Itakura hat den Ball zuvor mit der Hand berührt.

Samstag 20:48 Uhr: Und das 2:0. Wieder trifft Matanovic (17.).

Samstag 20:39 Uhr: St. Pauli geht in Führung. Igor Matanovic erzielt das 1:0 in der achten Minute.

Samstag 20:31 Uhr: Auf der Nordkurve werden zum Spielbeginn Pyrofackeln und Rauch gezündet:

Foto: red

Samstag 20:31 Uhr: Anpfiff!

Samstag 20:22 Uhr: Mike Büskens schwärmt von der Stimmung. "Es ist eine ergreifende Atmosphäre. Wer im Ruhrgebiet lebt, weiß, wie euphorisch es rund um Schalke ist. Aber wir müssen heute unseren Job machen", so der Trainer am Sport1-Mikrofon. "Am Ende zählt das Rechteckige."

Schalke gegen St. Pauli: Die Nordkurve ist brechend voll

Samstag 20:20 Uhr: Es ist brechend voll auf der Nordkurve. Womöglich könnten gar mehr Zuschauer als erlaubt auf der Stehtribüne sein. In zehn Minuten geht's los!

Samstag 20:15 Uhr: Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff wurde auf der Nordkurve ein großes Transparent ausgerollt: "Heute Abend brennt die Sehnsucht".

Samstag 20:06 Uhr: Zur Einstimmung haben die Schalke-Fans ihrer Mannschaft einen würdigen Empfang bereitet:

Foto: dpa

Samstag 20:05 Uhr: In weniger als 30 Minuten wird das Spiel angepfiffen. Die Stimmung: schon jetzt grandios.

Samstag 20:03 Uhr: Die Eurofighter werden vor der prallgefüllten Nordkurve beklatscht:

St. Pauli-Trainer Schultz vor Duell auf Schalke: "Noch ist alles möglich"

Samstag 20 Uhr: Zur Winterpause war St. Pauli Tabellenführer, die gute Ausgangslage haben die Hamburger verspielt. Vor der Partie auf Schalke sind sie Fünfter. "Wir können die Tabelle lesen", so Trainer Timo Schultz. "Aber noch ist alles möglich." Das Ziel sei, mutig nach vorne zu spielen und ein Tor mehr zu schießen als der Gegner, so Schultz gegenüber Sport1. Bei seinem letzten Besuch am Berger Feld mit St. Pauli ging das schief. "Da haben wir die Tore von Raul und Huntelaar eingeschenkt bekommen", erinnert sich Schultz.

Samstag 19:50 Uhr: Gänsehaut schon vor dem Anpfiff: Die Eurofighter, die vor 25 Jahren sensationell den UEFA-Pokal gewonnen hatten, werden in der Arena geehrt. Jahrhunderttrainer Huub Stevens spricht zum Publikum.

Foto: red

Samstag 19:43 Uhr: Besagter Aufstiegsschal:

Schalke: Eurofighter Youri Mulder lobt Mike Büskens

Samstag 19:39 Uhr: Schalkes Eurofighter hoffen ebenfalls auf den Aufstieg. "Wir Jungs sind Glücksbringer. Die ganze Saison ist schon reiner Wahnsinn. Die kämpfen füreinander. Man sieht, da ist eine Mannschaft auf dem Platz" so Youri Mulder live bei Sport1. "Es macht Spaß, das anzugucken." Mike Büskens habe die Mannschaft emotional gepackt. "Manchmal ist nicht nur die Taktik entscheidend", meint Mulder.

Samstag 19:30 Uhr: Überraschung in der Startelf: Rodrigo Zalazar sitzt nur auf der Bank. Diese Elf schickt Mike Büskens gegen St. Pauli ins Rennen: Fraisl - Ouwejan, Itakura, Kaminski, Vindheim, Latza, Flick, Churlinov, Bülter, Drexler, Terodde. Auf der Bank sitzen Fährmann, Aydin, Calhanoglu, Idrizi, Matriciani, Palsson, Pieringer, Thiaw und Zalazar.

Schalke gegen St. Pauli: Eintrittskarten werden auf dem Schwarzmarkt für 500 Euro gehandelt

Samstag 19:23 Uhr: Wer im Besitz einer Karte ist, darf sich glücklich schätzen. Im Umfeld der Arena wird gemunkelt, dass Tickets für das Spiel gegen St. Pauli auf dem Schwarzmarkt für bis zu 500 Euro gehandelt werden ...

Samstag 19:20 Uhr: An der Veltins-Arena werden schon Aufstiegsschals verkauft - keine offiziellen vom Verein. Aber klar: Die Fans sind sich sicher, dass Schalke heute den Wiederaufstieg klarmacht.

Samstag 19:07 Uhr: Egal wo: Überall in Gelsenkirchen sind die Schalke-Farben blau und weiß vertreten. Trikots und Schals, wohin das Auge reicht. Die Stimmung: ausgelassen, gespannt, voller Vorfreude. Alles ist angerichtet und der S04-Anhang kann den Anpfiff gar nicht mehr abwarten. Sekündlich fahren Taxen von der Schalker Meile ab Richtung Stadion, die Straßenbahnen sind brechend voll. Jeder will dabei sein.

Twente-Fans drücken Schalke die Daumen für den Aufstieg

Samstag 18:51 Uhr: Unterstützung bekommt Schalke 04 aus den Niederlanden. Die Fans vom befreundeten FC Twente aus Enscheide drücken den Knappen die Daumen.

Samstag 18:48 Uhr: Die Straßen in Gelsenkirchen sind verstopft. Es gibt ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, berichtet die Gelsenkirchener Polizei. "Bleiben Sie geduldig", empfiehlt die Behörde.

Schalke-Fans werden kreativ: Supporter aus Herne mieten sich einen Anhänger

Samstag 18:34 Uhr: Die Fans werden kreativ: Diese Schalker aus Herne haben einen Anhänger gemietet und machen sich auf den Weg zur Arena. Es hängt ein Banner mit folgender Aufschrift auf der Rückseite des Anhängers: "Ihr hupt - wir saufen. Alles für S04 - Herne on Tour".

Schalke-Fans fiebern dem Spiel entgegen. Foto: phz

Samstag 17:32 Uhr: Die Gelsenkirchener Polizei hat einige Informationen zur Anreise geteilt. Für St. Pauli-Fans, die aus Hamburg mit der Bahn nach Gelsenkirchen fahren, stehen am Hauptbahnhof Busse bereit. Es gibt einen Shuttleservice zur Veltins-Arena. Wer mit dem Auto über die A2 kommt, solle über Herten abfahren. "So erreichen Sie Ihr Ziel schneller", so die Behörde.

Samstag 16:31 Uhr:

Es ist Spieltag in #Gelsenkirchen ⚽! Auch wir sind beim letzten Heimspiel der Saison im #Fußball-Einsatz und wünschen uns ein spannendes + friedliches Spiel #S04FCSP zwischen @s04 und @fcstpauli! #S04 #2Liga — Polizei NRW GE (@polizei_nrw_ge) May 7, 2022

Samstag 15.43 Uhr: In Gelsenkirchen steigt die Vorfreude auf das Duell unaufhörlich. Es dürfte ein emotionaler Abend werden. Am Sonntag werden unsere Experten alles rund um Schalkes Spiel gegen St. Pauli, und womöglich den Aufstieg, analysieren. Vormerken: Am Sonntag um 15.30 Uhr beginnt der Livestream mit S04-Reporter Andreas Ernst (Funke Sport) sowie den Moderatoren Sinan Sat und Matthias Heselmann (beide WAZ Gelsenkirchen).

Gelsenkirchen ist heiß auf den Aufstieg: Seit Samstagmorgen sind die Schalker auf den Beinen

Samstag 15.03 Uhr: Die Stadt ist schon längst in Aufstiegslaune. Seit den frühen Morgenstunden sind die Menschen in Gelsenkirchen mit Schals, in Jacken und Trikots von Schalke 04 unterwegs. Vorbeifahrende Autos lassen S04-Lieder laufen. Auf dem Grillo-Platz sind vereinzelt Zelte aufgebaut, auch auf dem Schalker Markt gibt es schon ein Programm für Fans. Der Supporters Club hatte eingeladen, sich dort bis zum Abend auf die Partie einzustimmen.

Wie immer bei Heimspielen sind auf der Bahnhofsstraße Schalke-Fahnen gehisst, an vielen Fenstern hängen Flaggen. Auch in anderen Ruhrgebietsstädten ist Schalke präsent. In Essen sind beispielsweise zahlreiche Fans in Trikots unterwegs.

