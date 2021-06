Gelsenkirchen. Ab 9.04 Uhr tagen die Mitglieder des FC Schalke 04. Digital werden richtungweisende Entscheidungen getroffen. Hier ist unser Live-Ticker!

Der "Tag der Abrechnung" ist gekommen. Erstmals seit zwei Jahren steigt beim FC Schalke 04 eine Mitgliederversammlung - und das kurz nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Die Tagesordnung ist lang - die Höhepunkte: Wahl zum Aufsichts- und Ehrenrat, Wahl zum Wahlausschuss, Berichte der Vorstandsmitglieder, Aussprache der Mitglieder.

9.46 Uhr: Die Überbrückungsmusik geht weiter in die Chill-out-Richtung: "I fall in love too easily" von Miles Davis und danach "Direction Downtown" von den Nighthawks.

9.35 Uhr: Ähnlich begann übrigens am Samstag die Mitgliederversammlung von Dynamo Dresden, sie wurde sogar später abgebrochen - auch da klappte eine Abstimmung nicht. Selbst ein Neustart des Systems hatte keine Abhilfe gebracht.

9.31 Uhr: Die Wartemusik erinnert an einen gemütlichen Sommerabend auf Ibiza: "Tarenah" (Chill Mix) vom "Psychedelic Research Lab".

9.26 Uhr: Die Versammlung wird wegen Problemen während der Probeabstimmung für 30 Minuten unterbrochen. Um 10 Uhr geht's weiter.

9.20 Uhr: Buchta sagt, er habe aus der Regie die Info bekommen, es dauere noch "etwa fünf Minuten", dann ginge es weiter.

9.18 Uhr: Immer noch Pause - ein wenig Nostalgie auf dem Podium: Youri Mulder und Huub Stevens sitzen nebeneinander...

9.16 Uhr: Die erste technische Panne - bei einigen läuft laut Buchta "das Abstimmungsverfahren wunderbar, bei anderen öffnet sich das Fenster nicht".

9.15 Uhr: Die erste Probeabstimmung läuft. Es gibt eine Pause.

9.13 Uhr: Jetzt beginnen die Probeabstimmungen - bis es also "richtig" losgeht, dauert es noch etwas. Aber gerade heute die Technik ist heute wichtiger denn je.

9.11 Uhr: Buchta verliest immer noch technische Anmerkungen - gleich kommt es zu Probeabstimmungen. Vorher vielleicht für alle interessant: Alle, die zum Zeitpunkt einer Abstimmung ausgeloggt sind oder aus anderen Gründen nicht mit abstimmen, sich aber angemeldet hatten, werden als Enthaltung gewertet.

9.07 Uhr: Buchta beglückwünscht Aufsichtsrats-Mitglied Matthias Rüter - denn Rüter hat heute Geburtstag.

9.06 Uhr: Die Begrüßung von Jens Buchta läuft - 7500 Mitglieder sind bereits eingeloggt, sagt er. Auch Schalker z. B. aus Kanada und der Schweiz.

9.04 Uhr: In der Tat - um 9.04 Uhr geht's los mit einer Instrumental-Version von "Königsblauer S04".

9 Uhr: Noch zwei Zahlen vor dem Start: Schalke hat 160.000 Mitglieder, davon sind 125.000 stimmberechtigt.

8.59 Uhr: Noch fünf Minuten... Um 9.04 Uhr geht's los!

8.55 Uhr: In der Veltins-Arena fehlen zwar die Mitglieder, viel los ist aber trotzdem: Der Vorstand, der Aufsichtsrat, Mitglieder der weiteren Gremien, die Bewerber für die einzelnen Posten und Mitarbeiter der Geschäftsstelle - vor allem aus Technik und Öffentlichkeitsarbeit - sind da.

8.50 Uhr: Die Mitglieder, die digital an der Versammlung teilnehmen wollen, mussten sich vorher registrieren. Die Größenordnung der Anmeldungen liegt nach unseren Informationen im Bereich der Anwesenden bei Präsenzveranstaltungen. Rund um 10.000...

8.45 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zur Jahreshauptversammlung!

