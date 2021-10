Juventus auf Talfahrt – nur Ex-Schalker McKennie sammelt Pluspunkte

Turin. Juventus Turin ist in der Serie A nun schon seit drei Spielen ohne Sieg. Die Tabellenspitze ist weit weg. Einzig McKennie kann überzeugen.

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin rutscht immer weiter in die sportliche Krise. Bei Hellas Verona kassierte Juve am Samstag eine 1:2 (0:2)-Niederlage und steckt damit nach elf Spieltagen im Tabellenmittelfeld der Serie A fest. Für das Team von Trainer Massimiliano Allegri war es bereits die vierte Ligapleite in dieser Saison. Als Neunter hat der Pokalsieger nun schon 13 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze mit dem SSC Neapel und dem AC Mailand, die beide noch ein Spiel weniger bestritten haben.

Der Argentinier Giovanni Simeone brachte Hellas mit einem Doppelschlag in der 11. und 14. Minute auf den Weg zum Sieg. Danach hatte Juve zwar deutlich mehr vom Spiel, fand aber nur selten ein Mittel gegen die starke Defensive der Gastgeber. Das Anschlusstor durch den früheren Schalker Weston McKennie (80.) brachte keine Wende mehr. Erst am Mittwoch hatten die Turiner 1:2 gegen Außenseiter Sassuolo verloren – Torschütze war damals ebenfalls der Ex-Schalker McKennie.

Ex-Schalker Weston McKennie bei Juventus im Aufwärtstrend

Während die Alte Dame in der Serie A durch das nun dritte Ligaspiel in Serie ohne Sieg immer weiter abrutscht, kommt zumindest McKennie besser in Fahrt. Nachdem er zu Saisonbeginn meist nur eine Nebenrolle bei den Bianconeri gespielt hatte, stand der US-Nationalspieler in drei der vergangenen vier Pflichtspielen in der Startelf.

Juventus-Profi Weston McKennie während des Spiels gegen Verona. Foto: AFP

Schon in der vergangenen Saison gehörte McKennie zu den Überraschungen im Kader des italienischen Top-Klubs. Trotz namhafter Konkurrenz kam der zentrale Mittelfeldspieler regelmäßig zum Einsatz. Insgesamt 46 Pflichtspiele machte der ehemalige Bundesligaprofi 2020/21 für Juve (sechs Tore).

Bevor er im Sommer 2020 nach Italien gewechselt ist, spielte er insgesamt fünf Jahre für Schalke 04. Bei den Gelsenkirchenern feierte er im Jahr 2017 als 18-Jähriger sein Profi-Debüt. Insgesamt 91 Pflichtspiele machte er für die Schalker. (dpa mit fs)

