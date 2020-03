Holt Schalke Torwart Tim Krul aus Norwich? - der Faktencheck

Eins von vielen Gerüchten, die englische Boulevardmedien Tag für Tag verbreiten, trifft diesmal auch den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Wie die "Sun" schreibt, soll Schalke an Torwart Tim Krul von Premier-League-Schlusslicht Norwich City interessiert. Ist da etwas dran? Hier ist unser Faktencheck.

Wer ist Tim Krul überhaupt? Der 31-jährige Niederländer hütet seit Juli 2018 unter dem deutschen Trainer Daniel Farke das Tor der "Canaries" in Norwich. In der Aufstiegssaison 2018/19 bestritt er 46 Spiele - und auch in dieser Saison ist er Stammtorwart. Er ließ sich von Schalke-Leihgabe Ralf Fährmann nicht verdrängen. Während der Woche wurde er zum Pokalhelden, als er im FA-Cup gegen Tottenham Hotspur zwei Elfmeter abwehrte.

Schalke: Es stehen bereits drei Torhüter unter Vertrag

Vor seiner Zeit in Norwich stand er bei Newcastle United (2006 bis 2017) und Brighton & Hove Albion (2017/18) unter Vertrag. Zwischenzeitlich spielte er auf Leihbasis für den FC Falkirk (2007/08, 22 Spiele), Carlisle United (2008/09, 9 Spiele) sowie Ajax Amsterdam (2016, kein Spiel) und AZ Alkmaar (2016, 18 Spiele). In der Premier League kam er bisher auf 184 Einsätze, zudem auf acht Länderspiele für die Niederlande.

Wäre ein erfahrener Torwart wie Krul ein guter Ersatz für Alexander Nübel, der ablösefrei von Schalke 04 zum FC Bayern München wechselt? Möglich wäre das, aber ein Wechsel steht nicht zur Diskussion. Krul steht in Norwich noch bis Juni 2022 unter Vertrag und wäre nicht ablösefrei zu haben. Sein Marktwert beträgt laut transfermarkt.de fünf Millionen Euro - zu teuer. Außerdem suchen die Schalker keinen neuen Torhüter. An dieser Ansicht hat sich nach Informationen dieser Redaktion nichts geändert. Es steht bereits ein Torwart-Trio für die kommende Saison unter Vertrag - Markus Schubert und Ralf Fährmann (Vertrag jeweils bis 2023) kämpfen um die Nummer 1, Michael Langer (Vertrag bis 2021) soll dritter Torwart bleiben. Fährmann wechselt von Norwich nach Norwegen zu Brann Bergen, um Spielpraxis zu sammeln, damit er im Sommer angreifen kann.

Schalke-Vorstand Schneider im Februar: "Das übliche ,Blabla' in unserem Geschäft"

Es gilt auf Schalke nach wie vor die Marschroute, die Sportvorstand Jochen Schneider im Februar 2020 im Interview mit dieser Zeitung verkündete: "Ralf Fährmann will spielen, Markus Schubert will spielen – das ist eine gute Konstellation. Fährmann ist ein großartiger Torwart. Vor zwei Jahren wurde noch spekuliert, ob er mit zur WM muss. Du hast den jungen Herausforderer hier und den erfahrenen Torwart dort. Dann muss man schauen, wer sich durchsetzt." Und über die entstehenden Gerüchte sagte Schneider im Februar: "Das ist das übliche „Blabla“ in unserem Geschäft. Jeder Berater versucht, seinen Torwart zu positionieren."

Fazit: Nichts dran. Krul wird nicht kommen.