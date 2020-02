Gelsenkirchen. Ozan Kabak präsentiert sich seit Wochen in toller Form. Schalkes Trainer David Wagner schwärmt vom 19-jährigen Innenverteidiger.

„Herausragendes Paket“: Schalkes Wagner schwärmt von Kabak

97 Prozent erfolgreiche Pässe, 81 Prozent gewonnene Zweikämpfe und allen voran vorbildlicher kämpferischer Einsatz. Nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit war Ozan Kabak eine der prägenden Figuren auf dem Weg zum starken DFB-Pokal-Comeback des FC Schalke 04 am Dienstagabend gegen Hertha BSC (3:2 n.V.).

Im Zuge der Debatte um die (unberechtigte) Rote Karte gegen David Wagner und die rassistischen Äußerungen gegen Hertha-Verteidiger Jordan Torunarigha ging die überragende Leistung des 19-jährigen Innenverteidigers fast ein bisschen unter – zumal man es von Kabak auf Schalke inzwischen fast gewohnt ist, dass er in der Defensive mit seiner kompromisslosen Art abräumt.

Schalke 04 gegen Hertha BSC ohne Ozan Kabak mit Problemen

„Er war zum wiederholten Male sehr stark“, sagt auch Trainer David Wagner auf Nachfrage dieser Redaktion. „Jeder, der Ozan seit Ende Oktober verfolgt, hat gesehen, dass er nicht zum ersten Mal so gespielt hat. Ozan ist ein überragendes Innenverteidiger-Talent.“

Wie es auf Schalke ohne den türkischen Nationalspieler laufen kann, zeigte die erste Halbzeit gegen die Berliner. Mit Kabak auf der Bank fehlte Königsblau vor der Pause der Zugriff. Nicht unverdient führten die Gäste nach 45 Minuten mit 2:0.

Und obwohl Kabak mit seinen 19 Jahren zu den Küken im Schalker Kader zählt, agierte er nach seiner Hereinnahme wie ein alter Hase und schaffte es seine Mitspieler allein durch seine Körpersprache mitzureißen. Doch damit nicht genug: Auch die Fans in der Nordkurve peitschte er mit emotionalen Gesten an.

Ozan Kabak kann Schalke 04 dank Ausstiegsklausel 2021 für 45 Millionen Euro verlassen

„Schon jetzt ist er wahnsinnig abgebrüht“, lobt sein Trainer. Er ist sehr wissbegierig und ein Spieler, der alles mitbringt – sowohl die athletischen Merkmale als auch seine Fußballintelligenz. Er hat die Mentalität, jeden Tag besser werden zu wollen. Das ist ein herausragendes Paket.“

Wagner und Schalke sind aktuell „wahnsinnig froh“, einen Jungen wie Kabak in den eigenen Reihen zu haben. Wie lange der Türke bei solch starken Leistungen allerdings noch das Trikot von Königsblau trägt, ist offen. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2024, aber ab 2021 kann er Gelsenkirchen aufgrund einer Ausstiegsklausel für eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro verlassen.

Schalke 04: Ozan Kabak träumt von der Premier League

In der Vergangenheit hat Kabak kein Geheimnis daraus gemacht, dass er davon träumt, eines Tages in der Premier League zu spielen – ein Ziel, was keineswegs utopisch klingt.

Statt Liverpool, Manchester oder London steht für den Innenverteidiger am Samstag allerdings zunächst das Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn auf dem Programm (15.30 Uhr / Sky). Auch aufgrund der aktuellen Personalsorgen in der Defensive wird der Türke dort mit großer Wahrscheinlichkeit in der Anfangsformation stehen.