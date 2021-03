Gross ist schuld: Massimo Schüpp nun virtueller Schalke-Star

Gelsenkirchen. Aus einem Versprecher wird ein Internet-Phänomen: Massimo Schüpp, der von Ex-Trainer Christian Gross kreierte Spieler, entwickelt ein Eigenleben.

Gibt es ihn also wirklich? Der sagenumwobene Massimo Schüpp hat seit kurzem einen Instagram-Account, offensichtlich erstellt von einem Schalke-Fan mit Sinn für Humor. Ex-Schalke-Trainer Christian Gross folgt ihm zwar nicht – dafür aber Schalke-Profi Alessandro Schöpf. Die Geschichte von Schüpp, Schöpf und Gross ist eine, die schon seit einigen Wochen zum Schmunzeln anregt. Seit Christian Gross auf Pressekonferenzen über die Spieler Massimo Schüpp und Kaan Erdogan gesprochen hatte. Der Ex-Schalke-Trainer blickte danach in fragende Gesichter der Journalisten: Wer?

Gross meinte eigentlich die Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf und Can Bozdogan. Immerhin, der damalige Trainer schmunzelte später selbst über seinen Fehler: „Das war ein Fauxpas, über den ich selbst natürlich am lautesten lachen muss. Ich hatte mir damals für die Pressekonferenz die Namen der Spieler, die ausfallen und die ich dann aufzählen werde, aufgrund der Kürze der Zeit mal nicht notiert, da ist dann ein bisschen was durcheinandergeraten. Keine Absicht. Man kann getrost davon ausgehen, dass ich die Namen meiner Spieler grundsätzlich alle kenne“, versicherte der 66-Jährige.

Schalke-Fans: „Schüpp sofort suspendieren!“

Massimo Schüpp wurde trotzdem immer wieder erwähnt. Meist in ironischen Kommentaren in den Sozialen Netzwerken oder unter Spielberichten der Schalker Niederlagen („Schüpp sofort suspendieren!“). Schalkes freigestellter Trainer Christian Gross muss nun mit einem weiteren Scherz auf seine Kosten leben. Denn wie eingangs erwähnt existiert Massimo Schüpp nun auf Instagram. „Official account of S04-Pro Massimo Schüpp“ steht dort, etwas mehr als 1650 Follower hat er. Eine seiner Fußball-Weisheiten: „Widerstände sind das Spalier, an dem ein Talent Ranken entwickelt.“ Seine Follower reagieren mit viel Wortwitz und Ironie auf den neuen Schalker, einige wünschen ihm aber Glück für das Spiel gegen den FSV Mainz. „Am Freitag Vollgas Massimo wir zählen auf dich. Glück auf!“ (fs)