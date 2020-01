Fünf Punkte, die Schalke Mut für die Rückrunde machen

Nach der gelungenen Generalprobe mit dem 4:0-Sieg im Testspiel beim Zweitligisten Hamburger SV kamen die Schalker Fußballer nicht wie üblich im sportlichen Freizeitdress des Vereins aus der Kabine - sie durften ihre private Kleidung tragen. Denn es stand am Abend noch ein Mannschaftsessen in Hamburg auf dem Programm - zwar nicht direkt auf der Reeperbahn, aber doch in unmittelbarer Nähe der sündigen Meile. Ein bisschen Spaß mit dem Team durfte es sein für die Herren Mascarell, Nastasic und Co. zum Abschluss der Vorbereitungswoche.

Trainer David Wagner zog ein zufriedenes Fazit der Tage von Fuente Alamo (Spanien) und Hamburg. Es waren insgesamt neun Tage, die seine Mannschaft in Form bringen sollten für die Rückrunde der Fußball-Bundesliga, die für Schalke am kommenden Freitag in der Arena mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach beginnt. “Natürlich kann man da relativ viele gute Sachen mit rausnehmen”, sagte Wagner über den glatten 4:0-Sieg beim einstmals so großen HSV: “Es waren aber auch genug Sachen dabei, die noch nicht funktioniert haben. Wir werden das Ganze sicherlich nicht überbewerten.”

So spricht ein Trainer, der weiß, dass er mit seiner Mannschaft auf dem richtigen Weg ist - der aber auch genau weiß, dass dieser Weg bis zum ersten Spiel noch mit der gleichen Schrittfrequenz weitergegangen werden muss.

Nach der Rückkehr am Samstag nach Gelsenkirchen gibt es aber reichlich Dinge, die Schalkes Zuversicht für die Rückrunde stärken:

Erstens: Die personelle Situation. Bis auf U19-Spieler Can Bozdogan hat sich auf der Dienstreise kein Spieler neu verletzt - auch nicht Matjia Nastasic, der beim Spiel in Hamburg humpelnd den Platz verließ. “Alles ist gut, es war nur ein Schlag auf den Knöchel”, beruhigte der Serbe, der zum Ende der Hinrunde wegen einer Knieverletzung länger pausieren musste. Weil der verletzungsanfällige Nastasic gemeinsam mit Ozan Kabak aber derzeit der einzige fitte Innenverteidiger im Kader ist (Stambouli und Sané fehlen bis in den Februar), wurden die Bemühungen um Barcelonas Abwehrtalent Jean-Clair Todibo zuletzt noch einmal intensiviert. Gut möglich, dass sich hier sehr kurzfristig etwas tut.

Zweitens: Michael Gregoritsch hat keine lange Anlaufphase benötigt - der Neuzugang vom FC Augsburg brachte Schalke beim Spiel in Hamburg mit 1:0 in Führung (die weiteren Tore erzielten Raman, Schöpf und Matondo). Gregoritsch stürmte in beiden Testspielen an der Seite von Benito Raman und kann schon jetzt für die Stammelf eingeplant werden.

Schalke-Torhüter Schubert überzeugt - bislang

Drittens: Markus Schubert zeigt bisher kein Nervenflattern, obwohl durch die Causa Nübel alle Augen auf ihn gerichtet sind. Der 21 Jahre junge Torwart kann viel Selbstvertrauen aus seinen bisherigen drei Bundesliga-Einsätzen sowie aus der Vorbereitung mitnehmen. Schubert macht noch nicht alles richtig, aber er macht auch wenig verkehrt - und er bleibt bei der ganzen Aufregung gelassen. Ob er sich einen Kopf macht, wurde er in Hamburg gefragt? “Ne”, lächelte Schubert, “das mache ich immer noch nicht.”

Viertens: Die Formkurve der gesamten Mannschaft. Das erste Testspiel in Spanien gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden (0:1) war überschaubar gut, das zweite nur drei Tage später in Hamburg deutlich besser. Solche Schwankungen sind in der Vorbereitung normal, da die Spieler hier anders belastet werden. In Hamburg wirkte zum Beispiel Daniel Caligiuri nicht besonders frisch - dieses Defizit wird er in der kommenden Woche aufholen. Wagner über die Müdigkeit bei dem einen oder anderen: “Das ist normal. Wir haben auch in der Halbzeit gesagt: Männer, jetzt nicht 40 Minuten Halbgas. Lieber 20 Minuten Vollgas und dann die Hand heben - das bringt uns mehr.”

Schalke hat seine Startelf eigentlich schon gefunden

Fünftens: Die Schalke-Elf zum Start in die Rückrunde muss nicht mehr gesucht werden - eigentllich könnte Schalke gegen Gladbach mit der selben Mannschaft beginnen wie in Hamburg. Das bestätigt auch David Wagner, der freilich einschränkt: “Aber ich würde jetzt nicht drauf wetten, dass das die Startelf ist. So eine Trainingswoche kann immer noch das eine oder andere verändern.”