Ex-Schalker Meyer vor Abschied: Palace-Trainer lobt „perfekten Profi“

Essen. Max Meyer könnte Crystal Palace verlassen – womöglich noch in diesem Winter. Sein Trainer lobt den Ex-Schalker dennoch.

Der englische Fußball-Erstligist Crystal Palace und Mittelfeldspieler Max Meyer gehen wohl spätestens im Sommer getrennte Wege. Beim Tabellenvierzehnten der Premier League spielt der 25-Jährige sportlich keine Rolle mehr. Unter Trainer Roy Hodgson wartet er in der laufenden Saison noch auf seinen ersten Einsatz in der Liga.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Zuletzt wurde der ehemalige Schalker mit Bundesligist 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Palace-Trainer Roy Hodgson würde ein Meyer-Abschied nicht wundern, wie vor dem FA-Cup-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers erklärt hat:“ Ich wäre nicht überrascht, wenn Max an der Tür klopft, um weiterzuziehen“, sagte Hodgson. „Sollte das der Fall sein, werde ich widerwillig zustimmen müssen, dass er hier nicht die Chancen erhielt, um zu zeigen, was er kann, die Chance, die er gerne hätte. Wenn jemand anderes ihm die Chance gibt, wäre das etwas, was wir erwägen müssten.“

Und obwohl Meyer unter dem 72-jährigen Trainer nicht zum Zug kommt und es in den vergangenen elf Ligaspielen nicht einmal mehr in den Spieltagskader geschafft hat, hat Hodgson reichlich lobende Worte für den Deutschen übrig. „Max ist der perfekte Profi, er hat all die Arbeit verrichtet, kaum einen Tag Training verpasst“, sagte er.

Palace-Trainer Hodgson: Max Meyer ein „spezieller Spieler“

Dass der 1,73-Meter große Meyer bei den Eagles außen vor ist, hängt wohl auch mit seinem Spielertyp zusammen. Denn statt auch Techniker setzen die Londoner vermehrt auf Physis. „Natürlich ist er ein spezieller Spielertyp und ein Spieler, der spielen möchte und muss. Es ist derzeit ziemlich offensichtlich, dass er durch den Konkurrenzkampf und die Spieler, die wir haben, außen vor ist“, erklärte Hodgson.

Meyer wechselte im Sommer 2018 von Schalke 04 zu Crystal Palace nach England. Trotz insgesamt 56 Pflichtspielen für den Klub, konnte er die Erwartungen in London nie komplett erfüllen. Der Vertrag des gebürtigen Oberhauseners läuft zum 30.06.2021 aus. (fs)