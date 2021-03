Ex-Schalker Lars Unnerstall vor Wechsel zu Twente Enschede

Essen. Nächste Station in den Niederlanden für Lars Unnerstall. Der Torwart steht vor einem Wechsel von PSV Eindhoven zum FC Twente Enschede.

Der ehemalige Schalker Lars Unnerstall steht vor einem Abschied von der PSV Eindhoven. Laut übereinstimmenden Medien bahnt sich für den 30 Jahre alten Torwart ein Wechsel innerhalb der niederländischen Eredivisie zum FC Twente Enschede an. Ein mittlerweile wieder gelöschtes Bild des Onlineportals „Twentefans“ zeigte ihn bereits beim Medizincheck in Hengelo, einer Nachbarstadt Enschedes.

Twentes Technischer Direktor Jan Streuer bestätigte Verhandlungen gegenüber der Zeitung De Telegraaf : „Wir werden am Nachmittag mit Unnerstall sprechen. Wir hoffen, dass wir das gemeinsam hinbekommen.“ In Eindhoven war Unnerstall unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt zuletzt nur noch die Nummer zwei hinter Yvon Mvogo nachdem er in der vergangenen Saison noch der Stammkeeper von PSV war. Der Vertrag des Ex-Schalkers läuft zum 30. Juni dieses Jahres aus.

Lars Unnerstall gewann 2011 mit Schalke den DFB-Pokal

Beim FC Twente soll Unnerstall nun auf die bisherige Nummer eins Joël Drommel (24) folgen, der bereits durchblicken ließ, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Enschede nicht verlängern will. Streuer: „Für uns wäre Unnerstall ein toller Torhüter und ein guter Nachfolger für Drommel, der angedeutet hat, dass er im nächsten Sommer gehen möchte. Wir können nicht bis Juni oder Juli warten, bis er tatsächlich geht, denn dann sind alle Torhüter, die wir im Auge haben, nicht mehr verfügbar. Deshalb hoffen wir, dass wir jetzt mit Unnerstall ins Geschäft kommen.“

Twente wäre für Unnerstall bereits die dritte Station in den Niederlanden. Ehe er 2018 nach Eindhoven gewechselt ist, spielte er eine Saison für VVV Venlo. Insgesamt absolvierte der Torwart in dieser Zeit 80 Partien in der Eredivisie. Für Schalke 04 lief der ehemalige deutsche U21-Nationaltorhüter zu Beginn seiner Profikarriere zudem 34-mal in der Bundesliga und fünfmal in der Champions League auf und gewann mit S04 2011 den DFB-Pokal. (rha)

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!