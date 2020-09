Ex-Schalker Ivan Rakitic: Von Barcelona zurück zum Ex-Klub

Barcelona. Der neue Barcelona-Trainer Ronald Koeman plant nicht mehr mit dem Ex-Schalker Ivan Rakitic. Der 32-Jährige hat nun bei seinem Ex-Klub angrheuert.

Messi will gehen, doch der FC Barcelona scheut sich gegen die Abkehr seines Megastars. Anders sieht es bei Messis Mitspieler Ivan Rakitic aus. Der frühere Spieler des FC Schalke 04 verlässt den spanischen Vizemeister und kehrt zum Ligakonkurrenten FC Sevilla zurück. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Kroatien habe am Montag bereits die zum Wechsel obligatorische medizinische Untersuchung absolviert, berichteten die Fachblätter „Marca“, „Mundo Deportivo“ und andere Medien unter Berufung auf das Umfeld des Spielers. Der neue Trainer Ronald Koeman habe dem Spieler gesagt, dass er beim Neuaufbau des Teams nicht mit ihm zähle, berichteten die Medien. Am Dienstag bestätigte Sevilla dann, dass Rakitic einen Vierjahresvertrag unterschrieben habe. Neben Rakitic stehen nach diesen Berichten andere Routiniers wie Luis Suárez und Arturo Vidal auf der Verkaufsliste des Vereins.

Mit Europa-League-Sieger FC Sevilla wird Rakitic nächste Saison auch um den Champions-League-Titel spielen. Die Katalanen würden für den in der Schweiz geborenen Profi „eine kleine Ablösesumme“ erhalten, schrieb „Mundo Deportivo“. Der Vertrag von Rakitic in Barcelona lief noch bis Juni 2021.

Beim Bayern-Debakel nur auf der Bank

Beim 2:8-Debakel der Katalanen um Weltfußballer Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen gegen den FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League in Lissabon war Rakitic nicht zum Einsatz gekommen.

Wirklich komplett überzeugt hatte Rakitic in seiner Zeit auf Schalke nie. Zwischen 2007 und 2011 zeigte er als junger Spieler zwar immer mal wieder gute Leistungen, doch präsentierte er sich auch recht schwankend in seiner Form.

Nach seiner Zeit bei Schalke 04 hatte Rakitic drei Jahre für den FC Sevilla (Ablöse: gerade einmal 2,5 Millionen Euro) gespielt, bevor er im Sommer 2014 für 18 Millionen Euro nach Barcelona wechselte. Er feierte zahlreiche Titel mit Barca, wurde viermaliger Meister und Pokalsieger in Spanien, Champions-League-Sieger und Kroatiens Fußballer des Jahres 2015. In der andalusischen Hauptstadt lernte er seine Frau Raquel kennen. Das Ehepaar hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass man irgendwann nach Sevilla zurückkehren und sich dort endgültig niederlassen wolle. (Gold)