Endlich: Schalkes Knappenschmiede zieht ins Parkstadion um

So sieht das Parkstadion heute aus: Ab der neuen Saison tragen die U23 und die U19 von Schalke 04 hier ihre Heimspiele aus.

Gelsenkirchen. Schalkes Knappenschmiede hat jetzt eine feste Heimat: Das renovierte Parkstadion ist künftig ganz offiziell die Heimspiel-Stätte für U23 und U19.

Das ist eine wirklich gute Nachricht für Schalke 04 und seine Knappenschmiede: Das renovierte Parkstadion ist ab der kommenden Saison die feste Heimspielstätte für die U23 und die U19. In dieser Woche wurden die letzten Hürden genommen: Die regionalen Ordnungsbehörden und der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) haben das „neue“ Parkstadion freigegeben. Bis zu 2999 Zuschauer sind künftig hier zugelassen.

"Ein wichtiger Teil von Schalke kommt nach Hause"

„Wir sind sehr glücklich, dass der Übergangsbereich der Knappenschmiede nun endlich im Parkstadion spielen kann. Wir alle teilen das Gefühl, dass damit ein wichtiger Teil von Schalke nach Hause kommt“, sagt Knappenschmiede-Direktor Peter Knäbel. Er ergänzt: „Wir möchten uns nochmal dafür bedanken, dass wir in den letzten Jahren nach Wanne-Eickel, Bottrop und an die Gesamtschule Ückendorf ausweichen durften“. Dort hatten die Schalker Nachwuchsteams vornehmlich ihre Heimspiele ausgetragen, weil es in Gelsenkirchen kein geeignetes Stadion für sie gab.

Sitzplätze auf der Gegengerade

Das traditionsreiche Parkstadion war von 1973 bis 2001 die Spielstätte der Profi-Mannschaft – nach dem Umzug in die benachbarte Arena wurde es sukzessive zurückgebaut. Übrig geblieben sind als Landmarke jetzt noch einer der riesigen Flutlichtmasten sowie die Gegengerade. Hier wurden die alten Sitzbänke sowie die Betonstufen restauriert – die Arbeiten fanden im Rahmen des Umbaus des Vereinsgeländes statt. Fertig ist das „neue“ Parkstadion schon seit Monaten: am 29. März musste das Eröffnungsspiel gegen Zenit St. Petersburg wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Jetzt ist es zumindest für die Knappenschmiede bereit. (MH)