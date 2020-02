Das könnte Schalke 04 beim Kauf von Jonjoe Kenny helfen

Ob Djibril Sidibé dem Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 mit seinen Worten Hoffnung macht? „Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich genieße, wie ich spiele, und ich fühle, dass ich das Vertrauen meiner Mitspieler habe“, hat der Franzose, der beim FC Everton in der Premier League rechter Verteidiger ist, dem Liverpool-Echo gesagt.

Die Faktenlage ist so, dass Djibril Sidibé beim Premier-League-Siebten FC Everton das ist, was Jonjoe Kenny bei den Königsblauen ist: ein Leihspieler bis zum Saisonende. Allerdings hat nicht nur der 22-jährige Liverpooler beim FC Schalke 04 eingeschlagen, sondern auch der vom Ligue-1-Verein AS Monaco ausgeliehene 27-jährige Weltmeister (ein Einsatz 2018 in der Vorrunde beim 0:0 gegen Dänemark) beim FC Everton.

Everton müsste für Djibril Sidibé wohl 15 Millionen Euro hinblättern

„Ich spiele für eine tolle Mannschaft, und die Fans sind absolut überragend“, hat Djibril Sidibés außerdem gesagt – so, als könne er sich durchaus vorstellen, auch über das Leihende hinaus auf der Insel zu bleiben. Der Vertrag des französischen Meisters von 2017 bei den Monegassen ist wie der von Jonjoe Kenny beim FC Everton bis zum 30. Juni 2022 datiert.

Der Unterschied: Der FC Everton hat sich für Djibril Sidibé, dessen Marktwert mit zwölf Millionen Euro beziffert wird (2018 waren es schon mal 23 Millionen Euro), eine Kaufoption gesichert. Wie das Liverpool-Echo berichtet, die Tageszeitung der Stadt, hat der Klub noch drei Monate Zeit, um den 18-maligen Nationalspieler Frankreichs zu verpflichten. Angebliche Kosten: 12,7 Millionen Pfund, was 15 Millionen Euro entspricht.

Schalke: Marktwert von Jonjoe Kenny ist gestiegen

Dass der FC Schalke 04 daran bastelt, Jonjoe Kenny über die laufende Saison hinaus an sich zu binden, ist kein Geheimnis. Sportvorstand Jochen Schneider hat nicht nur einmal bekundet, den jetzt 19-maligen Bundesliga-Spieler halten zu wollen, der aktuell wegen eines Bänderrisses und einer Kapselverletzung auf der Ausfallliste von Trainer David Wagner steht und seit Dezember ebenfalls mit zwölf Millionen Euro in der Marktwert-Tabelle auftaucht. Als Jonjoe Kenny im Sommer 2019 nach Gelsenkirchen gekommen ist, hat sein Marktwert bei fünf Millionen Euro gelegen.

Sollte der FC Everton also Djibril Sidibé im Sommer verpflichten, und das entspräche durchaus dem Wunsch von Manager Carlo Ancelotti (60), dem einstigen Trainer des FC Bayern München, ergäbe eine Rückkehr Jonjoe Kennys zu den Toffees wohl kaum Sinn. Die Fragen lauten deshalb: Ließe sich ein Kauf des Engländers finanzieren – erst recht, wenn die Königsblauen nicht in einen europäischen Wettbewerb einzögen? Oder könnte es zu einem weiteren Leihgeschäft mit dem FC Everton kommen?