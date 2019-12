Darum trainiert Schalke unter Wagner so oft am Abend

Gelsenkirchen. Schalke trainiert unter David Wagner nicht nur am Vor- und Nachmittag, sondern auch am Abend. Wir haben Wagner gefragt: Warum eigentlich?

Hat Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 den Schichtdienst für die Profis eingeführt? Seit Saisonbeginn gibt es unter Trainer David Wagner nicht nur Trainingseinheiten am Vor- und Nachmittag, sondern vermehrt auch am Abend. In dieser Woche zum Beispiel vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) bat Wagner zweimal am Abend zum Training - am Donnerstag begann die Einheit um 18 Uhr in der Dunkelheit. Funke Sport fragte bei der Pressekonferenz am Freitagmittag: Woran liegt das eigentlich?