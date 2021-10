Darum hat Fanliebling Naldo wieder Kontakt zu Schalke 04

Gelsenkirchen. Auf Schalke war er als Innenverteidiger beliebt, zuletzt war er Co-Trainer bei S04. Nun möchte Naldo ein neues Karriere-Kapitel aufschlagen.

Mit 39 Jahren denkt Naldo noch lange nicht ans lange Nichtstun: Der einstige Abwehrspieler des FC Schalke 04 hatte bei den Königsblauen zuletzt als Co-Trainer gearbeitet. Nun hat der gebürtige Brasilianer neue Pläne. Er will Spielerberater werden. Auch zu Schalke habe er bereits Kontakt aufgenommen.

„Ich werde eine eigene Firma eröffnen, vermutlich noch in diesem Jahr, sonst spätestens im Januar“, sagte der Brasilianer dem Internetportal „Deichstube“. „Ich glaube, dass ich nach meiner aktiven Karriere einen vertrauensvollen Namen in der Branche habe und vielen Spielern helfen kann.“ Erste Erfahrungen habe der Ex-Profi, der vor Schalke unter anderem für Werder Bremen und den VfL Wolfsburg gespielt hatte, bereits gesammelt: So sei er behilflich beim Wechsel seines Landsmanns Matheus Pereira (25) gewesen, der West Bromwich Albion zu Al-Hilal Riad ging - für eine Ablöse von 18 Millionen Euro. Immerhin: Der Wechsel des ehemaligen Nürnbergers war der teuerste in der Geschichte der saudischen Professional League.

Pläne mit Naldo auf Schalke gingen nicht auf

Am 30. Juni war Naldos Vertrag durch den Abstieg in die 2. Bundesliga ausgelaufen. Zu einer Verlängerung kam es nicht mehr. Schalke hatte Naldo Ende September 2020 als Co-Trainer von Manuel Baum zurückgeholt. Der einstige Derby-Held, der beim legendären 4:4 bei Borussia Dortmund in der Nachspielzeit das Ausgleichstor geköpft hatte, sollte die ins Straucheln geratene Mannschaft auch ohne offizielle Trainer-Lizenz emotional packen, während Baum und der zweite Co-Trainer Onur Cinel für die Trainingseinheiten und die Spielstrategien verantwortlich waren.

Doch diese Idee ging, wie so viele in der Abstiegssaison, nicht auf. Naldo benötigte Zeit, um sich nur kurz nach Ende der aktiven Karriere mit der neuen Rolle zurechtzufinden. Zwischenzeitlich gab es auch mal Zoff im Training - zum Beispiel mit Stürmer Vedad Ibisevic. Schalke-Profis mussten einschreiten, um eine Eskalation zu verhindern.

Als Christian Gross für Baum Ende Dezember übernahm, blieb Naldo im Trainerstab. Ex-Sportchef Jochen Schneider holte aber einen neuen Assistenten dazu: den erfahrenen Rainer Widmayer. Anfang März ersetzte Dimitrios Grammozis dann den ebenso glücklosen Gross - und auch Naldo musste die Profis verlassen. Grammozis setzte auf andere Assistenten. Eine neue Rolle für den noch unter Vertrag stehenden Naldo zu finden, wurde plötzlich zur Aufgabe für den neuen Sportvorstand Peter Knäbel. Naldo kam in der Knappenschmiede unter, doch die Bedingungen waren für eine Trainerausbildung in der Pandemiezeit keine guten und so kam es zum Auslaufen des Vertrags. (fs)

