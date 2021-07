Bleibt Schalke Mittersill treu? Entscheidung wohl im August

Zu Gast in Mittersill: Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel (r.) und Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers.

Mittersill. Zum fünften Mal ist Schalke 04 im Sommer in Mittersill zu Gast. Der Vertrag mit der Ferienregion Hohe Tauern läuft aus. Wie geht es weiter?

Zum fünften Mal ist der große Tross des FC Schalke 04 inzwischen in Mittersill zu Gast — es sind schon mehr Fans mitgereist als 2021, aber das hat nichts mit einsetzender Reise-Unlust zu tun. Die Königsblauen hatten den Termin in diesem Jahr sehr kurzfristig angesetzt, die erste Woche lag noch nicht in den Sommerferien - und auch die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden.

Der Vertrag mit der Ferienregion Hohe Tauern endet in diesem Jahr. In den Biergärten des Dörfchens gibt es abends bei den anwesenden Anhängern vor allem eine Frage: Kommen wir noch einmal wieder oder nicht? Die Meinungen sind verschieden: Einige würden gern etwas Neues sehen. Viele aber sind mit dem Reiseziel Mittersill zufrieden und möchten – gefühlt – nie wieder woanders den Sommerurlaub verbringen.

Knäbel fragt Schalke-Anhänger während eines Fan-Talks

Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel fragte bei einem Fan-Talk am Mittwochabend im Stadion Mittersill 200 anwesende Anhänger, wie sie eine Verlängerung mit der Ferienregion fänden - da gab es lauten Applaus.

Dann ergänzte Knäbel, dass eine Entscheidung nicht in dieser Woche fallen würde, sondern wohl erst im August. Gespräche mit den Verantwortlichen der Ferienregion hätten bereits stattgefunden, aber diese müssten sich erst noch beraten. Die Schalker fühlen sich jedenfalls auch in diesem Jahr wohl - Fans und Profis.

