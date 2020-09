Biathlon auf Schalke für das Jahr 2020 abgesagt

Gelsenkirchen. Auch die beliebte Biathlon-Veranstaltung auf Schalke muss sich dem Corona-Virus beugen. Das Event wurde am Mittwoch abgesagt.

Die Biathlon-Veranstaltung in der Arena des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 findet 2020 nicht statt. Grund sei das Verbot von Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie, teilte der Verein am Mittwoch mit. „Gemeinsam mit dem Deutschen Skiverband und Chef-Organisator Herbert Fritzenwenger hat sich der FC Schalke 04 als Veranstalter der WTC nun dazu entschieden, das Wintersportevent um ein Jahr - auf Dezember 2021 - zu verschieben“, heißt es in der Mitteilung.

Geplant war die Veranstaltung, die jährlich zehntausende Zuschauer anlockt, für den 28. Dezember. In diesem Jahr wäre es im Ruhrgebiet die 19. Auflage gewesen. (dpa)