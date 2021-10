Beliebtheitsstudie: Schalke Mittelfeld, VfL Bochum nicht 1. Liga

Essen. Bayern München und der BVB sind die beliebtesten Klubs in Deutschland. Im Gegensatz zu Schalke 04 kommt der VfL Bochum nicht unter die Top 18.

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund liefern sich nicht nur in der Fußball-Bundesliga ein enges Rennen um die Meisterschaft, sondern auch dann, wenn es um die Gunst der Fans geht. Eine Studie des Nürnberger SLC Management hat zu dem Ergebnis geführt, dass der deutsche Rekordmeister aus München der beliebteste Bundesliga-Klub ist – allerdings wie auch in der sportlichen Tabelle nur knapp gefolgt vom BVB. Zweitligist Schalke 04 liegt weiter nur im Mittelfeld des Fan-Rankings mit 18 Plätzen, das den VfL Bochum in dieser Kategorie nicht einmal als Erstligisten ausweist.

Bayern beliebter als der BVB, Schalke kommt im Mittelfeld nicht vom Fleck

Bei der Studie wurden bundesweit mehr als 30.000 Personen befragt. Insgesamt 18 Kriterien wurden für den Gesamtwert berücksichtigt, auch objektive wie die Zahl der Mitglieder und Fanklubs, Reichweite bei TV-Übertragungen und in den Sozialen Medien oder beim Sponsoring. An der Spitze hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert: Der FC Bayern München rangiert mit 296 Punkten vor dem BVB (288) und Borussia Mönchengladbach (251).

Was weiterhin verwundert: Der FC Schalke 04 wird in dem Beliebtheits-Ranking nur an Position elf geführt, mit 131 Punkten gleichauf mit dem VfL Wolfsburg, der sechs Plätze gut machte. Damit rangieren die Königsblauen mit deutlichem Abstand hinter Klubs wie RB Leipzig (4./234 Punkte) und Hertha BSC (von 16 auf 8 vorgerückt/153 Punkte).

Zwei aktuelle Bundesligisten sind im Beliebtheits-Ranking keine Erstligisten: Neben dem VfL Bochum auch die SpVgg Greuther Fürth. Stattdessen befinden sich mit Schalke 04 und Werder Bremen zwei Zweitligisten unter den Top 18.

Die Beliebtheitstabelle (In Klammern die Platzierung im Vorjahr)

1. (1.) Bayern München 296 Punkte

2. (2.) Borussia Dortmund 288

3. (3.) Borussia Mönchengladbach 251

4. (6.) RB Leipzig 234

5. (4.) Eintracht Frankfurt 216

6. (7.) Union Berlin 194

6. (8.) SC Freiburg 194

8. (16.) Hertha BSC 153

8. (5.) 1. FC Köln 153

10. (15.) FSV Mainz 05 148

11. (11.) Schalke 04 131

11. (17.) VfL Wolfsburg 131

13. (-) VfB Stuttgart 132

14. (14.) FC Augsburg 127

15. (-) Arminia Bielefeld 122

16. (12.) TSG Hoffenheim 116

17. (10.) Bayer Leverkusen 112

18. (9.) Werder Bremen 102 (fs)

