Gelsenkirchen. Nach dem Magdeburg-Debakel warteten die Schalke-Fans fast zwei Stunden auf die Mannschaft beim Training. Doch die erschien lange nicht.

Derzeit findet S04 keine Ruhe. Desolat präsentierte sich der FC Schalke 04 zuletzt beim 0:3 im Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg am Samstagabend. Am Montagmittag hatten sich trotzdem mehr als 100 Fans auf dem Vereinsgelände in Gelsenkirchen eingefunden, um die Mannschaft beim Training zu sehen und zu unterstützen. Die öffentliche Einheit war für 14.30 Uhr angesetzt. Doch der Trainingsplatz blieb leer. Um 16.15 Uhr war das Team immer noch nicht auf dem Rasen erschienen. Die Fans reagierten wütend.

„Unverschämtheit“ war ein Wort, das in den eineinhalb Wartestunden häufig fiel. Einige Fans verließen die Anlage wutschnaubend, Sätze wie „Dafür zahlen wir Mitgliedsbeiträge“ waren unter anderen Worten des Unmuts deutlich zu hören. Mannschaftsintern gab es noch Diskussionsbedarf nach der Magdeburg-Niederlage, Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots sprachen länger mit den Spielern. Informiert wurden die Schalke-Fans darüber allerdings nicht, ahnungslos harrten viele weiter auf dem Klubgelände aus. Um 16.20 Uhr war es dann schließlich so weit: Das Training begann. Die meisten Fans waren da schon weg. Immerhin: Als Entschuldigung gaben die Spieler sofort Autogramme und warteten damit nicht wie üblich bis nach der Einheit.

Stimmung der Schalke-Fans auf Tiefpunkt

Am Samstag waren die Schalke-Fans in Magdeburg ebenfalls aufgebracht. © dpa | Christophe Gateau

Die Stimmungslage ist angesichts der Lage in der 2. Liga ohnehin brenzlig. Die mitgereisten Schalker Anhänger flüchteten sich schon in Magdeburg in gefährlichen Galgenhumor – und wenn sie ihre Kritik nur auf Pfiffe beschränken, ist die Situation brenzlig. „Tausend Trainer schon verschlissen, Spieler kommen, Spieler geh‘n, doch was stets bleibt, sind wir Schalker, die immer treu zur Mannschaft steh‘n“, sangen sie mit einer tiefen Enttäuschung in ihren Stimmen.

Der einzige Schalke-Spieler, der sich vor ein Mikrofon stellte, war am Samstag Paul Seguin. „Mir fehlen die Worte, ich habe die Schnauze voll. Wir reagieren nur, agieren nicht. Es tut mir einfach nur leid, was für eine Scheiße wir da spielen Woche für Woche“, sagte er. Weil einige Konkurrenten ebenfalls nicht gewinnen konnten, blieb der Vorsprung auf die Abstiegsplätze stabil. Auch wenn nun zwei Heimspiele folgen, die Gegner machen Sorgen –Tabellenführer FC St. Pauli (1. März) und der SC Paderborn (9. März), der ebenfalls um den Aufstieg mitspielt.