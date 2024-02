Essen. Schalke hat sich durch das 1:0 gegen Wehen Luft verschafft, die Leistung warf aber Fragen auf. Darüber haben wir bei fußball inside diskutiert.

Schalke 04 hat am vergangenen Wochenende einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf eingefahren. Durch den hart erkämpften Heimsieg gegen Wehen Wiesbaden haben die Königsblauen wieder vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Die Lage bleibt vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Magdeburg (20:20 Uhr, Sky/Sport1) aber bedrohlich. Denn ein Aufwärtstrend war trotz des zweiten Heimdreiers in Folge nicht zu erkennen. Auch gegen Wiesbaden offenbarten die Schalker erhebliche spielerische Mängel.

Am Donnerstag sprachen Funke-Redakteur Martin Herms, Fußball-Reporter Stefan Döring und Moderator Timo Düngen in einer neuen Ausgabe unseres Podcasts „fußball inside“ über die sportliche Entwicklung der Schalker. Ab Minute 28:30 geht es um die Königsblauen. Die These zum Start der Diskussion von Moderator Timo Düngen: „Karel Geraerts hat Schalke nicht besser gemacht.“

Schalke-These: Karel Geraerts hat S04 nicht besser gemacht

Unsere Experten haben dieser These klar zugestimmt. Die Leistungen nach der Winterpause seien besorgniserregend: „Der Fußball gegen Wehen Wiesbaden war grauenvoll, wie schon in Kiel oder Kaiserslautern. Vor der Winterpause war ein Aufwärtstrend erkennbar. Mit einer Vorbereitung sollte alles noch besser werden. Doch das ist Karel Geraerts nicht gelungen. Schalke hat keine Spielidee, nach vorne geht nichts. So wird Schalke bis zum Schluss zittern müssen“, mein Herms.

