Gelsenkirchen. Wenn Schalke am 1. März auf den FC St. Pauli trifft, sollten die Fans schon jetzt mehr Anreisezeit einplanen. Grund: ein ÖPNV-Streik.

Es wird sportlich eins der interessantesten Zweitliga-Heimspiele der Saison für den FC Schalke 04 - aber schon jetzt kündigt sich an, dass die Partie gegen den Tabellenführer FC St. Pauli, die am Freitag, 1. März, um 18.30 Uhr angepfiffen werden soll, auch aus einem anderen Grund historisch werden könnte. Denn für diesen Spieltag hat die Gewerkschaft Verdi unter anderem die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen (Bogestra) zum Streik aufgerufen. Sämtliche Busse und Bahnen werden wahrscheinlich auch in Gelsenkirchen still stehen.

Schalke-Arena vom Hauptbahnhof rund sieben Kilometer entfernt

Für die Schalke- und Pauli-Fans ist das eine Katastrophe, da viele Fans die Sonderfahrten der Straßenbahnlinie 302 benutzen, um vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof zur Veltins-Arena zu kommen. Zu Fuß ist die rund sieben Kilometer lange Strecke zwar zu bewältigen - aber nur bei bester Gesundheit. Fans müssten rund anderthalb Stunden für eine Strecke einplanen. Auch vom S-Bahnhof Gelsenkirchen-Buer Nord dauert es zu Fuß rund eine Stunde, um die Arena zu erreichen. Auf der Autobahn A2 sind lange Staus vorprogrammiert - schon vor den bisherigen Schalke-Heimspielen am Freitagabend dauerten die Anfahrten für die Fans viel länger als üblich. Gründe sind der Feierabendverkehr und die Sperrung der Autobahn A42 bei Bottrop.

Eine Ausnahme für das Spiel, zu dem 62.000 Zuschauer erwartet werden, ist nicht in Sicht. Auf Nachfrage dieser Zeitung teilte Verdi-NRW-Pressesprecherin Isabell Wahr mit: „Tatsächlich ist es korrekt, dass an diesem Spieltag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen sein wird, weil die Bogestra ebenfalls bestreikt wird und diese Arbeitskampfmaßnahmen auch den Freitagabend in Gelsenkirchen betreffen werden. Wir informieren bewusst sehr frühzeitig über unsere Warnstreiks, damit sich die Menschen auf die Begebenheiten einstellen können.“

Außerdem verwies Wahr auf einen vergleichbaren Fall im März: Dort wurde der ÖPNV bestreikt, als Schalke-Rivale Borussia Dortmund in der Bundesliga auf RB Leipzig traf. Parallel trat Kaya Yanar in der benachbarten Westfalenhalle auf. Nach dem Spiel bilanzierte die Polizei aber, das große Verkehrschaos sei ausgeblieben. Der BVB hatte dazu aufgerufen, mit dem Auto frühzeitig anzureisen und möglichst vom Dortmunder Hauptbahnhof zum Stadion zu laufen. Und genau das ist der Unterschied: Dieser Fußweg dauert nur rund 30 Minuten. Außerdem fuhren noch die Sonderzüge der Deutschen Bahn bis zur DB-Haltestelle Signal Iduna Park.

Die Schalker äußerten sich am Donnerstag nicht. Die Fans sollten sich aber schon jetzt um Fahrgemeinschaften bemühen - oder die Mitfahrbörse des Klubs nutzen.

