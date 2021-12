1. FC Nürnberg verkündet Rekord - da kann Schalke nur lachen

Gelsenkirchen. Nürnberg feiert einen Meilenstein in den Sozialen Netzwerken. Der beweist, wie groß die Kluft in der 2. Liga ist. Denn Schalke führt um Längen.

Es war kurz vor Heiligabend, als der 1. FC Nürnberg einen weiteren Grund zu feiern hatte: 150.000 Follower konnte der Traditionsverein im Sozialen Netzwerk Instagram mit einem herzlichen "Danke" verkünden. Einer davon: der FC Schalke 04. "Und wir sind glücklich, einer davon zu sein. Gratulation, macht weiter so", schrieb der Klub aus Gelsenkirchen.

150.000 Follower. Das klingt doch zunächst ordentlich für einen Fußball-Zweitligisten, oder? Nein, nicht wirklich, wenn man genauer hinsieht. Unter den Zweitligisten schafft der FCN es damit nicht einmal in die Top 5. Überhaupt gibt es in diesem Netzwerk für die Zweitligisten noch einigen Nachholbedarf. Die Millionen-Marke knackt sogar nur ein Klub: der FC Schalke 04.

Schalke vor Werder und dem HSV

Sportlich bietet die 2. Liga in dieser Saison Spannung pur. Zwischen Tabellenführer St. Pauli und dem Siebten Werder Bremen liegen nur sieben Punkte. Weit weniger spannend geht es in puncto Instagram-Ranking zu. Bei den 18 Vereinen gibt es eine riesige Kluft, was die Follower-Zahlen angeht. Der Abstand zwischen Rang eins und Platz fünf? Mehr als 900.000 Follower!

Doch zunächst zum Schlusslicht: Der SV Sandhausen hat nur 32.811 Follower. Platz 14? Der SC Paderborn (61.335). Auf Rang sieben liegt Fortuna Düsseldorf mit 125.960 Followern, vor den Landeshauptstädtern liegt dann eben jener 1. FC Nürnberg. Nun aber zur Top 5, die sich aus Hannover 96 (162.984), FC St. Pauli - 237.476, Werder Bremen (381.054), dem Hamburger SV (388.596) – und eben dem Spitzenreiter FC Schalke 04 mit 1.087.354 Followern bildet.

News und Hintergründe zu Schalke 04

Klar zu erkennen ist: Drei langjährige Erstligisten führen das Ranking an. Doch an die Schalke-Zahlen kommen der HSV und Werder Bremen trotz langer gemeinsamer Erstligazeit einfach nicht heran. Das hat natürlich mit der Beliebtheit der Klubs über die eigentlichen Stadtgrenzen hinaus zu tun. Aber wohl auch mit der Medienarbeit, die beim FC Schalke mit großem personellen Aufwand betrieben wird. Und klar ist auch: Wer sich früher einem bestimmten Sozialen Netzwerk widmet, hat meist auch größeren Erfolg. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04