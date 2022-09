„Skandal!“ 1860-Termin sorgt für großen Frust bei Fans von Rot-Weiss Essen

Essen. Rot-Weiss Essen spielt montags bei 1860 München. Fans müssen weit fahren und üben Kritik. Und es gibt bei der Ansetzung noch ein anderes Problem.

Es ist eines der Spiele, auf das sich viele Fans von Rot-Weiss Essen nach dem Drittliga-Aufstieg besonders gefreut hatten: die Auswärtspartie bei 1860 München. Der Deutsche Meister von 1955 beim Deutschen Meister von 1966 im Grünwalder Stadion – mehr Tradition geht fast gar nicht.

Groß war daher der Frust, als der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag die Ansetzungen für die restliche Hinrunde bekanntgegeben hat: Das Spiel findet am Montagabend um 19 Uhr statt (14. November). Diese Terminierung ist alles andere als fanfreundlich und für viele Auswärtsfahrer von RWE eine große Herausforderung.

Rot-Weiss Essen: Fans poltern gegen 1860-Ansetzung

Viele Anhänger äußerten in den Sozialen Netzwerken ihren Unmut über die DFB-Entscheidung, die Partie unter der Woche stattfinden zu lassen. „Montags in München. Frechheit!“, schrieb ein Nutzer auf Twitter. Bei Instagram kommentierte ein User: „München am Montag? Was ein Skandal!“ Ein anderer meldete sich wie folgt: „Wieso muss die weiteste Auswärtsfahrt an einem Montag sein?“ Er fragte sich, ob der DFB nicht Rücksicht nehmen und Freitags- und Montagsspiele eher regional ansetzen könne.

Tatsächlich fordern Bündnisse aktiver Fußballfans, beispielsweise „ProFans“, seit Jahren, dass Gastmannschaften bei Spielen unter der Woche maximal 300 Kilometer anreisen müssen. Der DFB scheint bisweilen auf diese inoffizielle „300-Kilometer-Regel“ acht zu geben. Wehen-Wiesbaden fuhr am fünften Spieltag montags zum 1. FC Saarbrücken, RWE freitags nach Duisburg und Osnabrück.

„Wir hoffen, das neue Format trägt dazu bei, die Attraktivität der 3. Liga weiter zu steigern und die Aufmerksamkeit noch einmal zu erhöhen“, sagte Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident, 2018 vor der Einführung der Montagsspiele.

Rot-Weiss Essen spielte freitags in Duisburg und Osnabrück

Beispiele fanunfreundlicher Anstoßzeiten gibt es allerdings auch in dieser Saison. So spielte der VfB Oldenburg freitags beim Halleschen FC. Und die Anhänger des 1. FC Saarbrücken müssen an diesem Montag zu Rot-Weiss Essen fahren.

Immerhin: Montagsspiele sind zur kommenden Saison Geschichte, das steht fest. Elf der 20 Drittligavereine hatten dafür gestimmt, den neuen Medienrechtevertrag ohne Montagsspiele auszuschreiben. „Wir haben einen umfassenden Diskussionsprozess mit allen Beteiligten hinter uns. Am Ende steht die klare Erkenntnis: Der Montag hat als Spieltermin in der 3. Liga ab der Saison 2023/2024 keinen Platz mehr“, betonte Tom Eilers, Vorsitzender des Ausschusses 3. Liga, nach der Entscheidung.

Und die fanunfreundliche Uhrzeit der Partie bei 1860 München ist nicht das einzige Ärgernis für Rot-Weiss Essen: Das Spiel ist das dritte, das innerhalb weniger Tage an der Grünwalder Straße ausgetragen wird. Freitags spielt dort Türkgücü München in der Regionalliga, sonntags die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Das dürfte nicht gerade dafür sorgen, dass der Rasen am Montag, wenn RWE zu Gast ist, in einem guten Zustand sein wird.

