RWE-Aufstieg? Marcus Uhlig: „Wir planen zweigleisig“

Essen Die Zielsetzung bei Drittligist Rot-Weiss Essen ist klar: RWE will aufsteigen. Der Zweitliga-Plan liegt schon in der Schublade bereit.

Rot-Weiss Essen will gegen den SC Freiburg II die nächsten Punkte einfahren. RWE steht bei 36 und die U23 des SC Freiburg bei gerade einmal zehn Punkten. Während RWE nur vier Zähler von Rang drei entfernt ist, hat Freiburg schon einen 14-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer.

Und, trotzdem: Die Freiburger haben in Essen einiges vor. „Wir wollen unseren ersten Sieg in 2024 holen. Es ist eine sehr schwere Aufgabe hier in Essen, aber wir rechnen uns einiges aus. Wir freuen uns auf diese Wucht mit der Kulisse. Das macht doch den Fußball aus“, sagte Thomas Stamm, Trainer der Freiburger Reserve, vor dem Spiel bei „Magenta Sport“.

RWE-Vorsitzender Marcus Uhlig spricht erstmals über Aufstiegsabsichten

Bei den Kollegen von Magenta kam auch RWE-Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig vor der Partie zu Wort. Und er ließ sich von Reporterin Kamila Benschop, Ehefrau von Charlison Benschop (Stürmer des Wuppertaler SV, Anm. d. Red.), einige Sätze entlocken, die man bis dato von den RWE-Verantwortlichen noch nicht hörte.

Auf die Planung für die kommende Saison angesprochen, sagte der Vorstandsvorsitzende von Rot-Weiss Essen folgendes: „Wir planen auf jeden Fall zweigleisig. Das ist auch ein bisschen schwierig. Aber auch ein Luxusproblem. Wir planen lieber für die 3. und 2. Liga als für die 3. und 4. Liga.“

Traum von der zweiten Liga lebt bei RWE

Heißt: RWE blickt verständlicherweise - der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt aktuell 13 Punkte - nicht mehr nach unten, sondern nach oben. Bis dato galt da eher, allen voran die Devise von Trainer Christoph Dabrowski, „von Spiel zu Spiel schauen“. Doch RWE-Boss Uhlig hat, wie die Fans der Rot-Weissen, Lunte gerochen: 14 Spieltage vor Schluss und mit einem Spiel weniger als die meisten Konkurrenten ist RWE auf Schlagdistanz zum Aufstiegsrelegationsplatz drei. Der Traum von der 2. Bundesliga ist für Rot-Weiss Essen in der Saison 2023/2024 greifbar.

Ein Sieg gegen Schlusslicht Freiburg und ein Dreier am Dienstag im Nachholspiel beim TSV 1860 München: dann wäre RWE vielleicht nicht mehr nur auf Schlagdistanz, sondern auch Tabellendritter...

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE