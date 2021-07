Rot-Weiss Essen startet Hilfsprojekt auf Spendenplattform

Essen. Fußball-Regionalligist RWE zieht Charity-Projekt aus aktuellem Anlass vor. Schnelle Hilfe für vom Hochwasser geschädigte Essener Vereine.

Die Hochwasser-Katastrophe erfordert Improvisationskunst und schnelle Hilfe. Gemeinsam mit den Essener Chancen und der Spendenplattform „I do“ wollte Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen in den kommenden Wochen eine neue und großangelegte Charity-Aktion vorstellen. Doch weil besondere Umstände besondere Maßnahmen erfordern, ziehen die Beteiligten den Start von „RWE hilft!“ einfach vor.

„Mit großer Bestürzung verfolgen wir die Auswirkungen der Flut-Katastrophe in Deutschland und natürlich besonders hier in der Region rund um Essen“, sagt RWE-Vorstand Marcus Uhlig. „Wir hoffen, dass die materiellen Schäden möglichst schnell und vollständig behoben werden können und machen uns Gedanken, wie wir als RWE einen Hilfsbeitrag gegenüber Sport-Vereinen leisten können, die konkret betroffen sind.“

Rot-Weiss Essen zieht Start des Charity-Projektes vor

Gesagt, getan. Denn als erstes Projekt von „RWE hilft!“ setzt sich Rot-Weiss für die besonders schwer vom Hochwasser betroffenen Fußball-Vereine in Mintard und Kupferdreh ein. In der App von „I do“ und auf www.i-do.app hat „RWE hilft!“ aufgrund der Hochwasser-Katastrophe sein Auftaktprojekt bereits eingestellt.

Alles zerstört: So sah es am Tag nach dem Regen bei BW Mintard aus. Foto: Patrick Radtke

Insgesamt 10.000 Euro will der Verein sammeln, und die ersten 1000 Euro spendet der Fußball-Regionalligist. selbst. „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, nicht nur zu reden, sondern zu machen. Denn die betroffenen Vereine können die aktuelle Situation nur durch schnelle und gemeinsame Hilfe durchstehen“, erklärt Marcus Uhlig.

In der I-do-App und auf https://essen.i-do.app/projekt/hilfe-fuer-besondersschwer-vom-hochwasser-betroffene-fussballvereine hat der engagierte Fans und jeder Bürger und jede Bürgerinnen die Möglichkeit, sich an der Aktion zu beteiligen. Das funktioniert ganz einfach auf Knopfdruck. Für Menschen mit großem Herzen, aber kleinem Portemonnaie gibt es sogar den 1-Euro-Button. Denn letztlich zähle nun jeder Cent, so RWE.

Spenden-Hilfe für Menschen in Not

Mit dieser Auftakt-Aktion erklärt sich auch das Konzept von „RWE hilft!“. Es handelt sich um eine Allianz von Rot-Weiss Essen mit der Sozialinitiative Essener Chancen und „I do“. Gemeinsam engagiert sich das Trio künftig für Menschen aus dem rot-weissen Umfeld, die unverschuldet in Not geraten sind.

Die Hilfe erfolgt dabei unbürokratisch, flexibel und direkt, heißt es. Und stets über die Spendenplattform von „I do“, damit jeder mitmachen kann. Zudem bildet die Plattform das jeweilige Hilfsprojekt ab und dokumentiert die aktuelle Spendensumme.

Hilfegesuche gehen per Mail an rwehilft@rot-weiss-essen.de. Das Team der Essener Chancen entscheidet nach Dringlichkeit, welchen Antragsstellern unter die Arme gegriffen wird. Im monatlichen Rhythmus gibt es eine Aktion, bei großem Bedarf aber auch mehrere.

Zehn Prozent der Spenden an Essener Chancen

„Wir freuen uns sehr mit ,RWE hilft!‘ einen regelmäßigen Beitrag für Menschen in Not leisten zu können. Durch die Zusammenarbeit mit „I do“ wird daraus ein echter Schuh, denn über die Spendenplattform kann gelebte Solidarität über die Grenzen der rot-weissen Familie hinauswachsen“, sagt Marcus Uhlig.

Zehn Prozent der Spendensumme eines jeden Projekts fließen zudem an die Essener Chancen, die mit den Einnahmen ihre elf Stammprojekte fördern. Insgesamt gehen damit die kompletten Mittel in karitative Projekte. Um Menschen in schwierigen Lagen zu unterstützen.

