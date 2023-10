Rot-Weiss Essen: Götze fällt aus, Fragezeichen hinter Sapina

So schnell kann es gehen: Rot-Weiss Essen verliert klar und verdient in Unterhaching. In "Vonne Hafenstraße" analysieren wir das 0:4.

Essen. Nach dem 0:4 kommt der SC Verl. Wie ist die Personallage? Wie will Rot-Weiss Essen zurückschlagen? Trainer Christoph Dabrowski verrät die News.

Schock verdaut? „Mittwoch haben wir ein Spiel gesehen, in dem wir in allen Phasen nicht mit der nötigen Konsequenz aufgetreten sind“, sagt Christoph Dabrowski zwei Tage später über das 0:4 bei der SpVgg Unterhaching. Der Trainer von Rot-Weiss Essen richtet den Blick lieber nach vorn, auf den Samstag, wenn der SC Verl an die Hafenstraße kommt.

Gegen den alten Widersacher aus gemeinsamen Regionalliga-Zeiten wird ein Leistungsträger sicher fehlen: Felix Götze. Der Innenverteidiger hat sich in Unterhaching eine leichte Bauchmuskelzerrung zugezogen. „Er ist die nächsten Tage raus. Wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt.“

Rot-Weiss Essen: Der Wille ist wichtiger als die Formation

Viererkette oder Dreierkette mit Schienenspielern – wie wird RWE denn spielen? Durch den Ausfall von Götze ergibt sich jedenfalls eine neue Situation für Trainer Dabrowski. Vieles deutet darauf hin, dass Felix Bastians den Platz neben José-Enrique Rios Alonso einnimmt, Andreas Wiegel rechts und Lucas Brumme links verteidigt, oder etwa nicht? „Wir haben Aaron Manu und Mustapha Kourouma, die auch eine Dreierkette spielen könnten“, will Dabrowski nicht zu viel verraten. „Unabhängig davon ist entscheidend, wie man die Formation mit Leben füllt und wie konsequent man das Spiel angeht.“

Brennpunkte zu Rot-Weiss Essens 0:4

Auch im Mittelfeld könnte es Veränderung geben, denn hinter Vinko Sapina, dem Spielgestalter in der Zentrale, steht ein Fragezeichen. „Er hat einen steifen Nacken und wurde am Freitag behandelt. Wir müssen gucken, wie sich das am Samstag entwickelt und eine Entscheidung treffen, ob es Sinn macht.“

Fällt er aus, könnte Björn Rother ins Team zurückkehren. Der zweikampfstarke Sechser trainiert wieder mit der Mannschaft und ist fit – im Gegensatz zu den Langzeitverletzten Ekin Celebi, Fabian Rüth und Thomas Eisfeld.

Vorne wolle RWE wieder mehr Durchschlagskraft und Präsenz in der Box haben, betont Dabrowski. Also startet Moussa Doumbouya für Ron Berlinski in der Spitze? Das sei möglich, so der Trainer. Um 14 Uhr wird das Spiel an der Hafenstraße angepfiffen. RWE erwartet rund 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 150 davon aus Ostwestfalen.

