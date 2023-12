RWE-Talk: Sechs Punkte sind in diesem Jahr fast schon Pflicht

Essen. Zum vorletzten Spiel des Jahres empfängt Rot-Weiss Essen heute den Tabellen-17. VfB Lübeck an der Hafenstraße. Die Partie im Live-Ticker.

Auch wenn die Rollen beim Duell des Tabellenachten gegen den Tabellen-17. klar verteilt scheinen, mahnt der Trainer des Favoriten dennoch zur Demut. Christoph Dabrowski, Coach von Drittligist Rot-Weiss Essen, ist da vor dem Spiele gegen den VfB Lübeck heute Abend (19 Uhr) keine Ausnahme: „Die Erwartungshaltung mag sein, dass wir gegen einen Abstiegskandidaten spielen, der gerade seinen Trainer gewechselt hat und wir ihn aus dem Stadion schießen. Wenn wir weiter die Musik oben hören wollen, brauchen wir Punkte. Aber“, führt Dabrowski aus, „es ist kein Wunschkonzert. Ich erwarte ein enges Spiel, in dem wir extrem intensiv agieren und Mentalität zeigen müssen.“ Gelingt seiner Elf das und bringt sie dazu die Spielfreude auf den Rasen, „dann sind wir gut dabei“.

Die Gäste aus Lübeck reisen mit Interimstrainer Bastian Reinhardt an, der für den entlassenen Lukas Pfeiffer übernahm. Im Abstiegskampf soll Reinhardt, der sowohl beim Hamburger SV als auch bei Arminia Bielefeld gemeinsam mit RWE-Coach Dabrowski spielte, die Wende bringen. Ja, klar freue er sich aufs Wiedersehen, sagt der Essener Coach, dem die Entlassung wohl trotzdem nicht passen dürfte. „Das hat natürlich Einfluss auf die Gegnervorbereitung. Das, was man vorher gesehen hat, kann man ein Stück weit in die Mottenkiste packen. Der neue Trainer wird nicht alles auf den Haufen werfen, aber das ein oder andere verändern.“

