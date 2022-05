3:0! Rot-Weiss Essen schlägt Rödinghausen - und ist Erster

Lotte. Rot-Weiss Essen kämpft um den Aufstieg in Liga drei - und hat wieder alle Chancen. RWE siegte 3:0 gegen Rödinghausen und ist Erster.

Eine solche Reaktion hatte sich Rot-Weiss Essen nach den dunklen Tagen unter der Woche erhofft: Pokal-Aus gegen Wuppertal, Trainerentlassung, aber der Titelanwärter zeigte gegen den Tabellensechsten SV Rödinghausen eine überzeugende Vorstellung und gewann verdient mit 3:0 (2:0.). RWE übernahm damit wieder die Tabellenführung vor den punktgleichen Preußen aus Münster. Für den letzten Spieltag ist damit der Thriller programmiert. Zwei Tore sind die Essener derzeit besser als der Konkurrent.

Was so ein torloses Unentschieden nicht alles bewirken kann. Am Samstagmorgen strahlte die Sonne an der Hafenstraße wohl wieder etwas heller als in den letzten Tagen. Im Titelkampf hatte der Spitzenreiter Preußen Münster am Abend zuvor mit dem 0:0 in Wiedenbrück gepatzt, was in Essen sofort wieder Optimismus auslöste. Rot-Weiss Essen bot sich die Chance, mit einem Sieg gegen den SV Rödinghausen mit dem Primus gleichzuziehen. Dann hätten die Rot-Weissen in einer Woche am letzten Spieltag das in der Not angestrebte Endspiel daheim gegen RW Ahlen.

Rot-Weiss Essen: Jörn Nowak führt RWE zum Sieg bei Rödinghausen

Teamchef Jörn Nowak, jetzt für den freigestellten Christian Neidhart Chef auf der Trainerbank, hatte personell nichts Großartiges geändert. Eine auffällige Maßnahme: Felix Bastians rückte in die Innenverteidigung neben Heber, Felix Herzenbruch übernahm die Außenposition.

Die Hoffnung lebt! Und rund 2500 RWE-Fans waren mitgereist, um den Traum vom Aufstieg zu leben. Aber die Rödinghauser, die aus organisatorischen Gründen (Zuschauerzahl) ins Stadion nach Lotte umziehen mussten, stellten direkt nach Anpfiff klar, dass sie keineswegs ein generöser Punktelieferant sein wollten.

Die ersten Szenen gehörten den Gastgebern. Einen Kopfball nach einem Einwurf pflückte Keeper Jakob Golz locker herunter (1.), wenig später musste Bastians klären.

Doch die Essener übernahmen alsbald die Kontrolle. Bissig in den Zweikämpfen und laufintensiv erarbeiteten sie sich Vorteile. Allen voran Thomas Eisfeld, der grätschte und Akzente setzte, und Isaiah Young, ohnehin immer steter Unruheherd.

Rot-Weiss Essen: Kefkir besorgt das 1:0

Nach einem Freistoß schloss Bastians zu schwach ab (9.). Eisfeld hatte dann die Führung auf dem Fuß, seinen Distanzschuss lenkte SVR-Keeper Alexander Sebald mit den Fingerspitzen zur Ecke (13.). Und die brachte die Führung. Eisfeld schlug den Ball hinein, der fand irgendwie den Weg zu Oguzhan Kefkir, der aus wenigen Metern zum 1:0 (13.) einschob.

RWE blieb dran, presste, setzte den Gegner unter Dauerdruck und eroberte die Bälle oft schon in der gegnerischen Hälfte zurück. Young wuselte durch die Rödinghauser Abwehr, passte zu Plechaty, der aber eine Zehntelsekunde zu lange zögerte, so dass sein Versuch noch abgeblockt wurde (19.). Eine weitere Ecke brachte schließlich das 2:0 (27.). Kefkir servierte und Simon Engelmann köpfte zentral ins Netz.

Erst nach gut einer halben Stunde kam der SVR wieder einmal gefährlich vor das Essener Tor. Aber bezeichnend für die erste Hälfte: Plechaty warf sich im Strafraum energisch in den Schuss von Angelos Langer und klärte (33.). RWE hatte die erste Hälfte im Griff und führte verdient.

RWE-Keeper Golz rettet - und das ist wichtig für die Tordifferenz

Einen Grund nachzulassen, gab es freilich nicht. Und genau das wird Nowak seinen Jungs in der Kabine verklickert haben. Jedenfalls schien der Titelanwärter sofort wieder da zu sein. Auch wenn nicht immer alles klappte, das Engagement stimmte auf jeden Fall. Und Bastians hatte die Chance (57.), doch er testete nur das Tribünendach. Doch keine Zeit, sich zu grämen. „Isi“ Young kam im Strafraum an den Ball, und mit einer plötzlichen Drehung war er vorbei an Wolff und hämmerte den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte zum 3:0 (57.). Typisch, so macht das nur der „Isi“.

Rödinghausen wehrte sich, keine Frage. Und der eingewechselte Choroba prüfte Keeper Golz (68.) und gab damit das Signal, dass man nicht gewillt war, sich trotz des klaren Rückstandes zu ergeben. Und Langers strammer Schuss war dann schon eine Herausforderung für den Essener Keeper (78.). Die Partie war nun offen. Rödinghausen wollte den Ehrentreffer. Aber Golz rettete mit einer Blitzparade gegen Salmann (85.) und hielt das 3:0 fest. Eine Parade, die noch Gold wert sein könnte.

Rödinghausen - Rot-Weiss Essen 0:3

Tore: 0:1 Kefkir (13.), 0:2 Engelmann (26.), 0:3 Young (57.)

