3:2 nach 0:2! Rot-Weiss Essen dreht Spiel gegen Halle

Essen. Rot-Weiss Essen hat das letzte Spiel des Jahres spektakulär gewonnen. RWE siegte an der Hafenstraße gegen den Halleschen FC mit 3:2.

Rot-Weiss Essen verabschiedet sich mit einem spektakulären 3:2 (0:1)-Sieg gegen den Halleschen FC in die Winterpause. In der Schlussphase drehte RWE im Stadion an der Hafenstraße einen 0:2-Rückstand. Aljaz Casar (22.) und Besar Halimi (49.) hatten die Gäste vor 14 867 Zuschauern mit 2:0 in Führung geschossen. Cedric Harenbrock (63.), Enrique Lofolomo (80., Eigentor) und Leonardo Vonic (90.) drehten die Partie zugunsten der Hausherren.

Mit dem zweiten Dreier in Folge darf RWE hochzufrieden Weihnachten feiern. Die Ausgangslage nach dem ersten Rückrundenspiel ist sehr verheißungsvoll. RWE überwintert auf Platz vier - punktgleich mit Aufsteiger SSV Ulm und hat sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Wer hätte das nach der letzten Saison und den Problemen nach der JHV im Sommer gedacht?

So lief das spektakuläre Heimspiel gegen Halle.

Rot-Weiss Essen - Hallescher FC 3:2 (0:1)

Rot-Weiss Essen: Golz - Rios Alonso, Harenbrock, F. Götze - Voufack (79. Wiegel), Sapina, Müsel (75. Eisfeld), Brumme (60. Voelcke) - Obuz, Berlinski (60. Vonic), Young (60. Doumbouya)





Hallescher FC: Sv. Müller - Eitschberger (83. Halangk), Lofolomo, Landgraf, Hug - Casar, Deniz - Gayret (75. Vollert), Halimi (74. T. Baumgart), Nietfeld (65. Bolyki) - D. Baumann (83. Berko)

Schiedsrichter: Martin Speckner (Schnaittach)

Zuschauer: 14867

Tore: 0:1 Casar (22.), 0:2 Halimi (49.), 1:2 Harenbrock (64.), 2:2 Lofolomo (79./Eigentor), 3:2 Vonic (90.)

Gelbe Karten: Harenbrock (2), Rios Alonso (3), F. Götze (5), Brumme (2), Voufack (3) / Eitschberger (3)

Gelb-Rote Karten: - / Lofolomo (90.+4/wiederholtes Foulspiel)

