Live! Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Saarbrücken: Alle Infos zum Spiel

Essen. Rot-Weiss Essen trifft heute auf den 1. FC Saarbrücken. Gastgeber RWE ist ersatzgeschwächt. Das Spiel der 3. Liga im Live-Ticker.

Rot-Weiss Essen ist in der 3. Liga auf einen Abstiegsplatz abgerutscht und steht unter Druck. Gegen das Topteam 1. FC Saarbrücken ist RWE heute Abend aber nur Außenseiter, zumal die Hausherren stark ersatzgeschwächt ins Spiel gehen.

Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Saarbrücken: Das Spiel im Live-Ticker

Die Essener müssen gegen die Saarländer auf wichtige Spieler verzichten. Dass Rot-Weiss Essen ohne die verletzten Michel Niemeyer, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Moritz Römling und Meiko Sponsel auskommen muss, ist klar. Jedoch herrscht nun auch bei Kapitän Daniel Heber und Mittelfeld-Motor Clemens Fandrich Gewissheit: Beide Eckpfeiler mussten am Sonntag im Abschlusstraining passen und stehen RWE-Trainer Christoph Dabrowski nicht zur Verfügung.

Die Saarländer sind der klare Favorit. Ungeschlagen steht das Team von Trainer Uwe Koschinat auf dem vierten Tabellenplatz. Bei einem Sieg in Essen würde der FCS den Dritten, die Zweite des SC Freiburg, überholen. RWE hingegen braucht drei Punkte - ansonsten würde Christoph Dabrowskis Mannschaft auf Abstiegsplatz 18 in die Länderspielpause gehen.

Dabrowski hat seine Startelf, auch verletzungsbedingt, im Vergleich zum 0:1 in Osnabrück umgestellt. So rückt Björn Rother zurück in die Partie, Isaiah Young sitzt nur auf der Bank. RWE rechnet mit knapp 16.000 Zuschauern in diesem Abendspiel. Etwa 1000 Fans werden aus Saarbrücken erwartet.

Rot-Weiss Essen gegen Saarbrücken: Die Aufstellung

Essen: 1 Golz - 7 Wiegel, 23 Rios Alonso, 4 Bastians, 3 Herzenbruch - 31 Tarnat - 18 Ennali, 6 Rother, 24 Götze, 38 Kefkir - 11 Engelmann. -

- Trainer: Dabrowski

Saarbrücken: 1 Batz - 6 Frantz, 14 Uaferro, 5 Zellner, 4 Krätschmer - 25 Jänicke, 31 Neudecker, 33 Kerber, 20 Günther-Schmidt - 39 Grimaldi, 24 Jacob. -

- Trainer: Koschinat

Schiedsrichter: Richard Hempel (Großnaundorf)

Zuschauer: 16.000

