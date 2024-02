Essen/Dresden. Harenbrock ist ein Gesicht von Rot-Weiss Essen und hält als Sinnbild für den Aufschwung her. Doch sein Vertrag läuft aus. Wie geht es weiter?

Cedric Harenbrock zeigt an, wo der Pass hinkommen soll. Marvin Obuz spielt in die Lücke. Erst die Ballmitnahme, dann der Schuss mit dem zweiten Kontakt und schon dreht Rot-Weiss Essens Nummer acht jubelnd ab. Es ist die Führung für RWE in Dresden in der siebten Minute, es ist ein echter Schocker für die SG Dynamo und das direkt vor dem K-Block, in dem die lautesten Schwarz-Gelben stehen. „Das war ganz komisch“, sagt Harenbrock, „man macht ein Tor und alles ist still. Das kenne ich gar nicht.“