Dresden. Der Mann des Tages und Dynamo-Schreck heißt: Jakob Golz. Warum Rot-Weiss Essens Keeper mit dem Remis hadert und wie er das Tor zum 1:1 bewertet.

Die Bälle flogen ihm nur so um die Ohren. 35 Mal schossen die Dresdner auf sein Tor. 17 Eckbälle flankten sie in seinen Strafraum. Elf Mal parierte er. Jakob Golz war da, immer und immer wieder Jakob Golz. In seinem 100. Spiel für Rot-Weiss Essen war der Torwart der beste Mann auf dem Platz, ohne jeden Zweifel. Da ändern auch die zwei Gegentore beim 2:2-Remis nichts dran.