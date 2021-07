Podcast: EM-Aus – und Neuanfang bei Schalke und dem BVB

Essen. Die DFB-Elf scheitert in England, wo BVB-Star Jadon Sancho künftig spielen wird. Und was machen die Schalker Personalplanungen? Der Podcast.

Die Europameisterschaft ist für die deutsche Nationalmannschaft schon wieder vorbei – in Wembley gab es im Achtelfinale eine 0:2-Niederlage. Das ist ein großes Thema in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Fußball Inside“. Außerdem sprechen wir über Marco Roses ersten offiziellen Arbeitstag bei Borussia Dortmund und das Trainingslager des FC Schalke 04 in Mittersil.

Eindrücke aus dem Wembley-Stadion

Zunächst aber besprechen die Funke-Sportreporter Andreas Ernst und Sebastian Weßling mit Moderator Timo Düngen das deutsche Aus bei der EM 2021. Nationalmannschaftsreporter Weßling schildert seine Eindrücke aus Wembley, im Vordergrund aber stehen sportliche Fragen: Warum kam es zum Achtelfinal-Aus? Warum konnte die deutsche Mannschaft während des Turniers nur selten überzeugen? Was bedeutet dies für die Bewertung der 15-jährigen Ära von Bundestrainer Joachim Löw? Und wie sieht die Zukunft der DFB-Auswahl unter Hansi Flick aus?

Einen Trainerwechsel gibt es auch bei Borussia Dortmund, der 1. Juli war offiziell der erste Arbeitstag bei Marco Rose. Der BVB hat seinen Trainer in einer Pressekonferenz vorgestellt. Der verspricht Arbeiter-Fußball: viel laufen, viel kämpfen – aber auch guten Fußball, mit dem der Gegner dominiert werden kann. Was kann der BVB von seinem neuen Trainer erwarten? Was bedeutet die neue Rolle von Edin Terzic als technischer Direktor? Und was macht der BVB mit den Millionen, die bald für Jadon Sancho fließen?

Während sich der BVB nur ungern von seinem Topstar trennte, muss Schalke noch teure Spieler von der Gehaltsliste bekommen. Andreas Ernst schildet aus dem Trainingslager die komplizierten Personalplanungen, die vielen Fallstricke für die Verantwortlichen, die Änderungen, die es am Kader noch geben soll – und erklärt, warum die bisherigen Einheiten in der Vorbereitung einen guten Eindruck machen. (fs)

