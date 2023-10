Ohne Kane: England holt Testspiel-Sieg gegen Australien

London Ohne den geschonten Kapitän Harry Kane vom FC Bayern München hat Englands Fußball-Nationalteam seine Serie von ungeschlagenen Spielen ausgebaut.

Ohne den geschonten Kapitän Harry Kane vom FC Bayern München hat Englands Fußball-Nationalteam seine Serie von ungeschlagenen Spielen ausgebaut.

Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate setzte sich im Wembley-Stadion in London in einem Testspiel gegen Australien mit 1:0 (0:0) durch. Damit sind die Three Lions nun seit sieben Spielen ungeschlagen, dabei gelangen sechs Siege und ein Remis. Gegen Australien erzielte Ollie Watkins von Aston Villa das einzige Tor (57. Minute).

Kane wurde in der Partie ebenso geschont wie der Ex-Dortmunder Jude Bellingham, der eine starke Saison für Real Madrid spielt. Für den Vize-Europameister steht am Dienstag gegen Italien die Neuauflage des EM-Finals 2021 und eine wichtige Partie in der Qualifikation für das Turnier 2024 in Deutschland an. England führt die Gruppe aktuell mit sechs Zählern Vorsprung auf Italien, die Ukraine und Nordmazedonien an. Die Azzurri spielen am Samstag gegen den Gruppenletzten Malta, die Ukraine trifft auf Nordmazedonien.