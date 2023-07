MSV-Ikone Dietz in Legenden-Elf des Ruhrgebiets: „Das ist wirklich toll“

Essen. Bernard Dietz hat bei der Verteidiger-Wahl die meisten Stimmen bekommen. Auch Klaus Fichtel und Jürgen Kohler sind in der Legenden-Elf des Ruhrgebiets.

Bernard Dietz ist überwältigt, als er das Ergebnis am Telefon erfährt. „Das ist wirklich toll. Dass ich so viele Stimmen bekommen habe, macht mich schon ein bisschen stolz“, sagt der 75-Jährige. Leserinnen und Leser der WAZ haben Ennatz, die Ikone des MSV Duisburg, mit klarer Mehrheit in die Legenden-Elf des Ruhrgebiets gewählt, die beste Mannschaft aus 100 Jahren Revierfußball.

Neun Verteidiger standen zur Wahl, der Kapitän der Europameister-Mannschaft von 1980 erhielt 57 Prozent der Stimmen. „Ich möchte mich bei den Fans dafür bedanken, dass sie mich gewählt haben. Es sind ja einige Jahre ins Land gezogen“, sagt Dietz. Von 1970 bis 1982 war er für den MSV in der Bundesliga am Ball. Anschließend wechselte Dietz noch mal für fünf Jahre zu Schalke 04. Als Linksverteidiger erzielte er in 16 Bundesliga-Spielzeiten 77 Tore – bis heute ein Rekord für einen Abwehrspieler in der höchsten deutschen Spielklasse.

Mit Fichtel in der Schalke-Abwehr

Bei den Königsblauen spielt er zusammen mit Klaus Fichtel, der bei der Wahl die zweitmeisten Stimmen (34 Prozent) bekam und damit jetzt ebenfalls als Teil der Dreierkette zur Legenden-Elf gehört. Trainer Fritz Langner hatte ihn 1965 zu Schalke geholt. Er verpasste dem Abwehrspieler wegen seiner Namensähnlichkeit mit der Fichte auch den Spitznamen „Tanne“.

Bernard "Ennatz" Dietz in seinem Haus in Drensteinfurt. Foto: Ralf Rottmann / Funke Foto Services

Der heute 78-Jährige, der in Castrop-Rauxel geboren wurde, hält einen Altersrekord in der Bundesliga: Sein letztes Spiel bestritt er am 21. Mai 1988 gegen seinen ehemaligen Klub Werder Bremen mit exakt 43 Jahren, sechs Monaten und zwei Tagen. Fichtel, DFB-Pokalsieger von 1972, kann auf 550 Pflichtspiel-Einsätze für Schalke zurückblicken. „Noch immer habe ich Kontakt zu Klaus, wir treffen uns auch hin und wieder mal“, erzählt Dietz. „Klaus gehört bei den Verteidigern in dieser Auswahl dazu, er ist eine echte Legende.“

Kohler fand beim BVB sein großes Glück

Ebenso wie Jürgen Kohler (57), der die Abwehrreihe der Legenden-Elf mit 25 Prozent der Stimmen komplettiert. 1995 zahlte Borussia Dortmund für den damals 30-Jährigen mehr als fünf Millionen D-Mark Ablöse an Juventus Turin. Beim BVB fand der Innenverteidiger, der bereits mit Bayern München und in Italien mit Juve Meister geworden war, sein großes Glück.

So sieht die Wand in der Sonderausstellung "Mythos & Moderne. Fußball im Ruhrgebiet" auf Zeche Zollverein jetzt aus. Vier Plätze in der Legenden-Elf sind vergeben. Foto: imago, pa, firo / Gestaltung: Funke

Mit seiner leidenschaftlichen, kämpferischen Spielweise wurde der Weltmeister von 1990 in Dortmund zum Publikumsliebling. Unvergessen bleibt sein Auftritt im Champions-League-Halbfinale bei Manchester United am 23. April 1997. Der BVB siegte wie im Hinspiel 1:0, vor allem dank Kohler, der mit aberwitzigen Rettungsaktionen das Spiel seines Lebens gemacht hatte. Damit ebnete er auch den Weg zum Dortmunder Triumph in der Königsklasse. BVB-Fans verliehen dem Weltklasse-Verteidiger nach seiner Darbietung im Old Trafford einen Namenszusatz: Fußballgott.

Bei der Torwart-Wahl hatte BVB-Ikone Hans Tilkowski die meisten Stimmen erhalten. In der dritten Runde können Sie jetzt über die Mittelfeldspieler abstimmen. Hier geht es zum Voting.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball