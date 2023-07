Legenden-Elf des Ruhrgebiets: Wählen Sie die Verteidiger!

Neun Abwehrspieler stehen zur Wahl. Drei kommen in die Legenden-Elf des Ruhrgebiets.

Essen. Ruhr Museum, Deutsches Fußballmuseum und WAZ suchen das beste Team aus 100 Jahren Revierfußball. Wählen Sie im zweiten Teil die Verteidiger.

Der Torwart der Legenden-Elf des Ruhrgebiets steht fest: Hans Tilkowski hat die Wahl gewonnen. Die Ikone von Borussia Dortmund erhielt die meisten Stimmen (31 Prozent) vor Manuel Neuer (25) und Norbert Nigbur (23).

Im zweiten Teil der großen Aktion, die das Ruhr Museum und das Deutsche Fußballmuseum gemeinsam mit der WAZ gestartet haben, können Sie nun über die Abwehrspieler abstimmen. Wir präsentieren neun Verteidiger, von denen drei einen Platz in der besten Mannschaft aus 100 Jahren Revierfußball erhalten werden. Wer am Voting teilnimmt, kann auch etwas gewinnen.

Diese neun Abwehrspieler stehen zur Wahl:

Duisburgs Bernard Dietz im Dezember 1974. Foto: pa

Bernard „Ennatz“ Dietz

Der MSV Duisburg wird wegen ihm auch MSV Dietzburg genannt. 1977 trifft der Linksverteidiger beim 6:3 gegen die Bayern viermal, 1980 gewinnt er als Kapitän die EM. Mit 70 Treffern ist er zweitbester Bundesliga-Torschütze der Zebras. „Ennatz“ ist die MSV-Ikone.

*22.3.1948

Größter Erfolg mit dem MSV Duisburg: DFB-Pokalfinalist 1975, Uefa-Cup-Halbfinalist 1979

Hand aufs Herz: BVB-Legende Dedé. Foto: pa

Dedé

Sein Abschied aus Brasilien 1998 fällt ihm schwer. Eigentlich will er nur drei Jahre in Dortmund bleiben, danach in seine Heimat zurückkehren. Doch letztlich spielt der Linksverteidiger 13 Jahre für den BVB. Er wird Publikumsliebling, Identifikationsfigur und Legende.

*18.4.1978

Größte Erfolge mit Borussia Dortmund: Deutscher Meister 2002

Durchsetzungsstark: Schalkes Helmut Kremers 1977. Foto: dpa

Helmut Kremers

Die Kremers-Zwillinge Helmut und Erwin wechseln ihre Klubs stets gemeinsam. Helmut Kremers agiert als moderner Außenverteidiger: dynamisch, offensiv, torgefährlich. Auf Schalke wird er später Manager, Interimstrainer und sogar für drei Monate Präsident.

*24.3.1949

Größte Erfolge mit Schalke 04: DFB-Pokalsieger 1972, Vizemeister 1972 und 1977

Septemer 1976: Bochums Hermann Gerland (rechts) gegen Bayerns Jupp Kapellmann. Foto: pa

Hermann Gerland

Als 15-Jähriger kommt er zum VfL. An der Castroper Straße wird der Rechtsverteidiger zum „Tiger“. Er absolviert mehr als 200 Bundesliga-Spiele für den Revierklub, wird mit 32 jüngster VfL-Trainer. Arbeitet viele Jahre als Bayern-Co-Trainer, bleibt aber immer echter Bochumer.

*4.6.1954

Größter Erfolg mit dem VfL Bochum: Pokalfinalist 1988 (als Trainer)

November 1976: Bochums Jupp Tenhagen (rechts) gegen Kölns Jürgen Glowacz. Foto: pa

Franz-Josef „Jupp“ Tenhagen

Er spielt sich bei gleich drei Revierklubs in die Herzen der Fans: bei Rot-Weiß Oberhausen, Borussia Dortmund und dem VfL Bochum. An der Castroper Straße ist er insgesamt zwölf Jahre aktiv. Nach seiner Profilaufbahn arbeitet er unter anderem beim VfL und bei Wattenscheid 09 als Trainer.

*31.10.1952

Größter Erfolg mit dem VfL Bochum: DFB-Pokalfinalist 1988

"Fußballgott" beim BVB: Jürgen Kohler. Foto: pa

Jürgen Kohler

Einer der besten Verteidiger in der Geschichte der Nationalmannschaft ragt auch in Dortmund heraus. Der Weltmeister von 1990 feiert mit dem BVB große Triumphe. Fans verleihen ihm einen besonderen Titel: „Jürgen Kohler – Fußballgott“.

*6.10.1965

Größte Erfolge mit Borussia Dortmund: Deutscher Meister 1996 und 2002, Champions-League-Sieger 1997

September 1967: Schalkes Klaus Fichtel am Ball. Foto: pa

Klaus Fichtel

Als 20-Jähriger kündigt der Bergmann Klaus Fichtel bei der Zeche, um eine Fußball-Karriere zu beginnen. Sein letztes von 544 Bundesliga-Spielen absolviert „Tanne“ mit 43. Schalke-Fans huldigen ihm mit einem Transparent: „Der Wald stirbt – die Tanne lebt“.

*19.11.1944

Größte Erfolge mit Schalke 04: DFB-Pokalsieger 1972, Vizemeister 1972 und 1977

Auch in der kommenden Saison für den BVB im Einsatz: Routinier Mats Hummels. Foto: firo

Mats Hummels

Er verkörpert mit seiner Spielweise den modernen Innenverteidiger. Schnelligkeit, Passgenauigkeit und Kopfballstärke zeichnen den Weltmeister von 2014 aus. Beim BVB genießt der Routinier als Führungsspieler hohes Ansehen.

*16.12.1988

Größte Erfolge mit Borussia Dortmund: Deutscher Meister 2011 und 2012, DFB-Pokalsieger 2012 und 2021

April 1972: Schalkes Rolf Rüssmann beim Spiel in Mönchengladbach am Ball. Foto: pa

Rolf Rüssmann

1980 wagt er einen mutigen Schritt: Der Gelsenkirchener wechselt von Schalke zum großen Rivalen nach Dortmund. Bemerkenswert, dass er bei beiden Revierklubs große Beliebtheit erlangt. Die Fans schätzen seinen Kampfgeist, verzeihen ihm seine Fehler.

*13.10.1950 †2.10.2009

Größte Erfolge mit Schalke 04: DFB-Pokalsieger 1972, Vizemeister 1972 und 1977

