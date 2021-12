Live! 0:6 zur Pause! Gladbach erzielt gegen Freiburg Negativrekord

Mönchengladbach. Gladbach kämpft um den Anschluss an die Europapokalplätze. Gegen Freiburg zeigen die Fohlen zu Beginn eine erbärmliche Leistung. Der Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach wollte Wiedergutmachung betreiben: Acht Tage nach der 1:4-Pleite beim 1. FC Köln kommt es an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum Duell mit dem SC Freiburg. Doch es folgte das nächste Debakel. Zur Halbzeit liegt die Mannschaft von Adi Hütter nach einer beschämenden Leistung mit 0:6 zurück. Eine sportliche Bankrotterklärung.

Hier geht es zu unserem Live-Ticker:

Die Freiburger schossen nach Angaben des Statistik-Dienstleisters Opta als erstes Team der Liga-Geschichte in einem Auswärtsspiel fünf Tore innerhalb der ersten 25 Minuten.

Zugleich war das 6:0 der Breisgauer nach 45 Minuten die höchste Halbzeitführung eines Teams seit dem 29. April 1978 - damals führte Mönchengladbach im Fernduell um die deutsche Meisterschaft gegen den 1. FC Köln selbst zur Pause mit 6:0 zu Hause gegen Borussia Dortmund (Endstand 12:0). Nie zuvor seit ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit hatten die Freiburger sechs Tore in einem Spiel erzielt.

Gladbach: Höchster Halbzeit-Rückstand aller Zeiten

Für Mönchengladbach bedeutete das 0:6 den größten Rückstand in einem Bundesliga-Spiel zur Pause. Zuvor war es 1979 ein 0:5 gegen den FC Bayern München (Endstand 1:7). Mehr Gegentore als sechs in einem Heimspiel hatten die Gladbacher zuletzt beim 2:8 im Oktober 1998 gegen Bayer Leverkusen kassiert. Sechs Gegentore in einer Halbzeit für ein Heimteam hatte es bislang erst einmal gegeben - im September 1964 führte Dortmund mit 6:0 beim FC Schalke 04.

Hütter hatte sich nach der Niederlage in Köln vor seine Mannschaft gestellt. „Jeder, auch die Jungs wissen, dass wir in Köln nicht alles richtig gemacht haben“, sagte der Österreicher. „Als Trainer stelle ich mich in so einer Situation dann aber vor die Mannschaft. Das ist wichtig für mich. Aufgrund dieses Ergebnisses müssen wir jetzt aber gegen Freiburg eine Reaktion zeigen.“ Das hat nicht funktioniert.

Die Startaufstellungen:

Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Lainer, Scally - Koné, Zakaria - Hofmann - Thuram, Pléa

Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, Schlotterbeck, Günter - M. Eggestein, Höfler - Schade, Grifo - Demirovic, Höler

