Wegen Cristiano Ronaldo: Milliarden-Verlust für Coca Cola

Budapest. Superstar Cristiano Ronaldo sorgt für einen massiven Wertverlust für Coca Cola. Der Portugiese schob zwei Colaflaschen bei einer PK beiseite.

Portugals Fußballstar Cristiano Ronaldo hat dem Getränkeriesen Coca Cola offenbar einen Wertverlust in Milliardenhöhe beschert. Nachdem der 36-Jährige bei einer Pressekonferenz vor dem EM-Auftakt Colaflaschen vom Podium entfernte, brach der Aktienkurs des Unternehmens um 1,6 Prozent ein. Zudem sank der Marktwert des EM-Sponsors um vier Milliarden US-Dollar auf 238 Milliarden.

Cristiano Ronaldo steht nicht sehr auf Coca Cola. Er mag Wasser lieber. #EURO2020 pic.twitter.com/Eyhu0eh7yv — Martin Senfter (@msenfter) June 15, 2021

Nachdem der fünfmalige Weltfußballer die Colaflaschen zur Seite gestellt hatte, hielt er eine Wasserflasche hoch und rief mit dem Wort „Agua“ deutlich hörbar zum Wassertrinken auf. Ähnliches tat Frankreichs Mittelfeldstar Paul Pogba, als er am Dienstag nach dem 1:0 gegen Deutschland bei der Pressekonferenz eine Flasche des Biersponsors Heineken verschwinden ließ.

Ronaldo ließ Titelverteidiger Portugal bei der Fußball-EM im ersten Spiel jubeln. Der Superstar erzielte am Dienstag im ersten Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Ungarn einen Doppelpack - und stellte weitere Endrundenrekorde auf. Beim 3:0 (0:0) trug sich auch der Dortmunder Raphael Guerreiro in die Torschützenliste ein. Am Samstag trifft Ronaldo mit Portugal auf die deutsche Mannschaft. (fs mit sid)

