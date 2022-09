Derby-Podcast: Der BVB hat mehr zu verlieren als Schalke

Derbyzeit am Samstag in Dortmund: Der BVB empfängt Schalke.

Essen. Borussia Dortmund und Schalke 04 treffen wieder aufeinander. Über das Derby sprechen wir in der neuen Folge unseres Podcasts fußball inside.

Endlich steigt das Revierderby wieder: Die beiden großen Rivalen Borussia Dortmund und Schalke 04 treffen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aufeinander − in der Fußball-Bundesliga bereits zum 99. Mal. In der neuen Folge unseres Podcasts fußball inside spricht Moderator Timo Düngen mit Funke-Sportchef Peter Müller und Schalke-Reporter Andreas Ernst über das Duell.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen gewann der BVB auf Schalke im Februar 2021 deutlich mit 4:0 − damals coronabedingt noch vor leeren Rängen. Am Samstag wird das Stadion in Dortmund wieder komplett gefüllt sein. Aufsteiger Schalke feierte zuletzt mit dem 3:1 gegen den VfL Bochum den ersten Saionsieg. Die Borussia hingegen verlor zuletzt zweimal: erst in der Bundesliga bei RB Leipzig 0:3, dann in der Champions League bei Manchester City 1:2.

Haben Sie schon in unseren WAZ-Podcast reingehört? In fußball inside gibt es jede Woche die neusten Infos zu unseren großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Hören Sie jetzt die aktuelle Folge:

Der BVB steht nun unter Erfolgsdruck. „Richtig was zu verlieren hat nur Dortmund, aber auch Schalke darf nicht untergehen“, sagt Peter Müller und erinnert an die 1:6-Heimpleite der Königsblauen Ende August gegen Union Berlin. Eine ähnlich hohe Niederlage, betont er, „tut im Derby doppelt weh“.

