Borussia Dortmund Warum BVB-Kapitän Emre Can seinen Stammplatz an Salih Özcan verloren hat

Dortmund. Der BVB spielt nicht schön, gewinnt aber seine Spiele in der Bundesliga. Das liegt auch an Salih Özcan. Ihm schenkt Edin Terzic das Vertrauen.

Der Kluft ist ziemlich groß gewesen am 26. Juli 2023. Marcel Sabitzer, einer von Borussia Dortmunds Millionen-Transfers dieses Sommers, hatte seinen ersten Arbeitstag in Schwarz-Gelb. Unter der südkalifornischen Sonne, wo der BVB sein Trainingslager abhielt, erklärte der Österreicher, wie er nun als Führungsspieler des größten Konkurrenten seinem ehemaligen Arbeitgeber Bayern München ein Bein stellen wolle. Was ihn zum Wechsel bewog, wie er vorangehen möchte. Es gab viele Fragen an den 29-Jährigen, der ja eine wichtige Rolle im Dortmunder Mittelfeld einnehmen sollte.