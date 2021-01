Live! Gladbach gegen BVB: Treffer von Neuhaus zählt nicht

Mönchengladbach. BVB-Trainer Edin Terzic verzichtet weitgehend auf Änderungen. Gladbachs Marco Rose hat drei Wechsel in der Startelf vorgenommen. Der Live-Ticker.

Trotz der zuletzt enttäuschenden Ergebnisse, trotz des 1:1 gegen Mainz 05 und der 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen hält Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic bei der Partie in Mönchengladbach weitgehend an jener Startaufstellung fest, auf die er zuletzt auch setzte. Nur zwei Änderungen gibt es gegenüber dem Leverkusen-Spiel, eine davon erzwungenermaßen: Emre Can hat seine Gelbsperre abgesessen und ersetzt den seinerseits nun gelbgesperrten Thomas Delaney im Mittelfeldzentrum. Und Rechtsverteidiger Thomas Meunier erhält eine Pause, dafür spielt Mateu Morey.

An der in Leverkusen weitgehend enttäuschenden Offensivabteilung aber hält Terzic fest – auch weil es wenig Alternativen gibt. Ganz vorne soll Erling Haaland endlich wieder für Tore sorgen, unterstützt wird er von Jadon Sancho, Marco Reus und Julian Brandt – der immerhin aufsteigende Form gegen die Werkself nachgewiesen hatte.

Reyna erneut nicht in der BVB-Startelf

Im Mittelfeldzentrum wird Can von Jude Bellingham unterstützt, die Abwehrreihe neben Morey komplettieren Manuel Akanji, Mats Hummels und Raphael Guerreiro – und das Tor hütet Roman Bürki.Wie in der vergangenen Woche sitzt Giovanni Reyna auf der Bank – möglicherweise fehlt nach einem bakteriellen Infekt noch die Kraft für 90 Minuten. Gesellschaft leisten ihm neben Meunier Ersatztorhüter Marwin Hitz, Mahmoud Dahoud, Nico Schulz, Youssoufa Moukoko, Reinier, Lukasz Piszczek und Steffen Tigges, der am Donnerstag einen Profivertrag bis 2024 unterschrieben hatte.

Verzichten muss der BVB weiterhin auf die Langzeitverletzten Axel Witsel (Achillessehnenriss) und Geburtstagskind Marcel Schmelzer (Reha nach Knie-OP) sowie auf Dan-Axel Zagadou, Thorgan Hazard (beide Muskelfaserriss) und Thomas Delaney (Gelbsperre).

Embolo und Thuram auf der Bank

Gladbach-Trainer Marco Rose hat im Vergleich zum Spiel gegen Werder Bremen (1:0) drei Änderungen in seiner Startelf vorgenommen. Linksverteidiger Ramy Bensebaini, Mittelfeldspieler Denis Zakaria und Kapitän Lars Stindl spielen wieder von Beginn an. Oscar Wendt, Patrick Herrmann und Hannes Wolf sitzen dafür zunächst auf der Bank, ebenso wie die beiden Stürmer Breel Embolo und Marcus Thuram, die beide für negative Schlagzeilen sorgten.

Ungeachtet der Party-Vorwürfe gegen Embolo steht Gladbach weiter zu seinem Angreifer. Der Schweizer war für das Bremen-Spiel aus dem Kader gestrichen worden, gehört nun aber wieder zum Aufgebot. Thuram ist nach der Sperre wegen seiner Spuck-Attacke in der Partie gegen die TSG Hoffenheim (1:2) im Dezember wieder spielberechtigt.

