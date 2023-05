Live! BVB beim FC Augsburg: Grußworte von Jude Bellingham

Augsburg. Zwei Siege fehlen dem BVB zum Meistertitel. Den ersten Schritt kann Dortmund heute beim FC Augsburg machen. Das Spiel im Live-Ticker.

Die Hiobsbotschaft hatte Borussia Dortmund schon am Samstag verkraften müssen: Jude Bellingham trat die Reise zum Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Sonntagnachmittag gar nicht erst an – fehl also in jenem Spiel, in dem Borussia Dortmund die gewaltige Chance hat, einen gewaltigen Schritt in Richtung Meisterschaft zu machen: Nach der 1:3-Niederlage des FC Bayern gegen RB Leipzig am Vortag kann der BVB mit einem Sieg in Augsburg die Tabellenführung übernehmen.

FC Augsburg gegen BVB: Das Spiel heute im Live-Ticker

Und das ohne Bellingham, dem das Knie zu starke Probleme bereitet hatte: Schon im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (5:2) hatte sich Dortmunds Mittelfeldmotor in der Schlussphase ans Knie gefasst, wollte ausgewechselt werden – doch der BVB hatte sein Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft. Bellingham biss sich durch und die Hoffnung war groß, dass es sich nicht um ein größeres Problem handeln würde – Irrtum! Der Engländer konnte die ganze Woche über nicht mit der Mannschaft trainieren und fehlt nun.

Devastated not to be involved today, doing everything to be available again for next week. Dortmund fans, regardless of where you are let’s all be positive together today and get right behind the team for this huge game. Let’s go boys!! Heja BVB!! pic.twitter.com/0kzZzNuHPi — Jude Bellingham (@BellinghamJude) May 21, 2023

Seine Rolle im zentralen Mittelfeld nimmt Raphael Guerreiro ein – was bedeutet, dass Marco Reus erneut auf der Bank sitzt. Trainer Edin Terzic ändert ansonsten nämlich nichts an seiner zuletzt so erfolgreichen Elf: Gregor Kobel hütet das Tor, Mats Hummels und Niklas Süle besetzen die Innenverteidigung, flankiert von Marius Wolf und Julian Ryerson.

BVB setzt im Sturm auf sein bewährtes Trio

Emre Can sichert das Zentrum defensiv, davor läuft neben Guerreiro Julian Brandt auf. Im Sturmzentrum soll Sebastien Haller Unruhe stiften, ihm assistieren über die Flügel Donyell Malen und Karim Adeyemi.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB