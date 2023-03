FC Bayern gegen BVB: So liefen die letzten zehn Duelle in München

München. Titelkampf pur! Der FC Bayern trifft am Samstag auf Borussia Dortmund. Wir blicken auf die letzten zehn Partien des BVB in München.

Nach der Länderspielpause geht es für Borussia Dortmund am 26. Spieltag zum Topspiel gegen den FC Bayern nach München. Es ist die 108. Bundesliga-Auflage des Klassikers, der seit Jahren den Meisterschaftskampf maßgeblich beeinflusst. Und selten versprach die Ausgangslage so viel Spannung wie jetzt: Beide Vereine trennt aktuell lediglich ein Punkt. Hinzu kommt die überraschende Entlassung von Julian Nagelsmann als Bayern-Coach, die die Vorbereitungen für das Spitzenspiel in München ordentlich durcheinanderbringt. Für Nachfolger Thomas Tuchel geht es bei seiner Rückkehr in die Bundesliga ausgerechnet gegen den Ex-Club aus Dortmund, bei dem der Neu-Münchner von 2015 bis 2017 auf der Trainerbank saß. Schwarz-Gelb kann auf der anderen Seite mit ordentlich Rückenwind in den Klassiker gehen; ist man doch das einzige Team Europas, das im Jahr 2023 in der nationalen Liga noch ungeschlagen ist (9 Siege, 1 Unentschieden). Kein Wunder also, dass sich auch an jenem Samstag um 18:30 Uhr alle Augen auf die Begegnung in der Allianz Arena richten werden.

Nur ein BVB-Sieg in München in den letzten zehn Spielen

Aber wie lief es denn in den letzten Jahren für die Dortmunder in München? Die Gesamt-Bilanz ist eindeutig: In den bisherigen 107 Liga-Begegnungen der Bundesliga-Giganten ging der FC Bayern ganze 52-mal als Sieger vom Platz - 34 Siege davon im eigenen Stadion unterstreichen die Heimstärke der Münchner. Der BVB konnte hingegen nur 25 Spiele für sich entscheiden, gerade mal neun davon in der Ferne. Auch die Tordifferenz spricht mit einem Verhältnis von 215:131 Treffern klar für die Bayern. Dass der letzte Sieg der Westfalen in München neun Jahre zurückliegt, macht wenig Hoffnung. Allerdings: Das 2:2 im Hinspiel dieser Saison beendete die Serie von sieben Klassiker-Siegen der Bayern zwischen April 2019 und 2022. Die aktuelle Form seiner Mannschaft stimmt BVB-Trainer Edin Terzic zudem positiv, der Pleitenserie in München endlich ein Ende setzen zu können: "Wir sind momentan richtig gut drauf. Das macht uns sehr zuversichtlich. Wenn wir nicht nur mit einer Portion Respekt, sondern auch mit Mut in die Partie gehen, haben wir eine große Chance."

FC Bayern gegen BVB: So liefen die letzten zehn Duelle

Saison 2021/22: FC Bayern - BVB: 3:1 (Gnabry 15'; Lewandowski 34'; Musiala 83' - Can E 52')

Mit einem 6:1-Heim-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg im Gepäck machte sich Borussia Dortmund am 31. Spieltag auf nach München. Mit neun Punkten Vorsprung waren die Münchner dem BVB im Titelkampf zwar enteilt, die Meisterschaft jedoch noch nicht endgültig entschieden - dazu fehlten dem Rekordmeister noch drei Punkte. Die Genugtuung, sich die Meisterschaft ausgerechnet mit einem Sieg gegen den ärgsten Konkurrenten zu sichern, wollte der BVB dem Team von Julian Nagelsmann natürlich auf keinen Fall geben. Die Bayern agierten jedoch meisterlich, gingen direkt mit ihrer ersten Offensivaktion in der 15. Minute in Führung und erhöhten rund zehn Minuten vor der Halbzeit auf 2:0. Der BVB kämpfte sich nach der Pause zurück, erzielte durch Can vom Punkt den Anschluss und schnupperte kurze Zeit sogar am Ausgleich. Die Bayern hatten in dieser Drangphase der Dortmunder Glück, dass Schiedsrichter Siebert nach einem Zweikampf im Strafraum der Münchner nicht auf Elfmeter entschied. In der 83. Minute machte Musiala dann den Deckel drauf: Der Treffer zum 3:1 Endstand besiegelte zugleich den Gewinn der zehnten Deutschen Meisterschaft des FC Bayern in Folge.

Aufstellung

Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka, Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Borussia Dortmund: Hitz - Wolf, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Can, Bellingham, Brandt, Reus, Reinier - Haaland

Saison 2020/21: FC Bayern - BVB: 4:2 (Lewandowski 26', 44', 90'; Goretzka 88' - Haaland 2', 9')

Am 6. März 2021 empfing der Spitzenreiter FC Bayern den Tabellenfünften aus Dortmund. Bereits an jenem 24. Spieltag war die Meisterschaft für den BVB unter Interimscoach Terzic kein Thema mehr - zu groß der Rückstand auf die Münchner. Allerdings kämpften die Westfalen noch um die Champions League Qualifikation und begannen entsprechend zielstrebig: Haaland sorgte in der zweiten Minute für die frühe BVB-Führung und baute diese nur kurze Zeit später aus. Nach gerade einmal neun gespielten Minuten lag das Team von Hansi Flick 0:2 Zuhause zurück. Das ließen die Münchner nicht auf sich sitzen und drängten fortan auf den schnellen Anschluss, den Lewandowski in der 26. erzielte. Der Pole war es auch, der kurz vor der Pause per Elfmeter zum Ausgleich traf. Borussia Dortmund startete auch die zweite Hälfte gut, erlebte durch die verletzungsbedingte Auswechslung von Haaland zur Stundenmarke allerdings einen herben Rückschlag. Trotz anschließender Überlegenheit der Gastgeber erzwangen die Münchner letztlich den Sieg und stellten durch Tore von Goretzka und Lewandowski den 4:2 Endstand her.

Am 6. März 2021 erzielte Bayern-Superstar Robert Lewandowski (l.) einen Hattrick gegen seinen Ex-Klub. Foto: AFP

Aufstellung

Bayern München: Neuer - Süle, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka, Sané, T. Müller, Coman - Lewandowski

Borussia Dortmund: Hitz - Can, Hummels, Zagadou - Meunier, Dahoud, Delaney, Schulz, Reus, T. Hazard - Haaland

Saison 2019/20: FC Bayern - BVB: 4:0 (Lewandowski 17', 76'; Gnabry 49'; Hummels ET 80')

Nach der Entlassung von Niko Kovac als Konsequenz der 1:5 Niederlage in Frankfurt stand Hansi Flick als Interimscoach des FC Bayern am elften Spieltag vor dem Duell mit dem BVB. Das Team von Lucien Favre ging mit einem Punkt Vorsprung als Tabellenzweiter in die Partie gegen den Vierten - Tabellenführer damals: Borussia Mönchengladbach. Die Dortmunder, von Rückkehrer Mats Hummels aufs Feld geführt, taten sich von Beginn an schwer gegen insgesamt einfach gedankenschnellere Bayern und konnten daher froh sein, dass es zur Pause nur 0:1 stand. Doch auch nach Wiederanpfiff blieben die Münchner überlegen und erzielten durch Gnabry das schnelle 2:0. Die erste Chance der Schwarz-Gelben in Minute 69 vergab der eingewechselte Paco Alcacer knapp. Spätestens danach legten die Bayern nochmal richtig los und markierten durch Lewandowski das 3:0, ehe Thiago zehn Minuten vor Schluss ein Eigentor von Hummels zum 4:0 Endstand erzwang.

Aufstellung

Bayern München: Neuer - Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka, T. Müller, Gnabry, Coman - Lewandowski

Borussia Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz - Witsel, Weigl, Sancho, Brandt, T. Hazard - Götze

Saison 2018/19: FC Bayern - BVB: 5:0 (Hummels 10'; Lewandowski 17', 89'; Martinez 41'; Gnabry 43')

Mit Spannung war der 100. Bundesliga-Vergleich zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund erwartet worden - nicht nur aufgrund des Jubiläums, sondern auch, weil der BVB vor dem 28. Spieltag mit zwei Punkten mehr als der Konkurrent von der Tabellenspitze grüßte. Von der Schwarz-Gelben Euphorie war jedoch nichts zu sehen. Die Treffer der beiden Ex-Dortmunder Hummels und Lewandowski stellten die Weichen schon früh auf Sieg Bayern, ehe Martinez und Gnabry mit einem Doppelschlag vor der Pause alles klar machten. Mit dem Halbzeitstand von 0:4 aus Dortmunder Sicht war das Team von Favre sogar noch gut bedient. Abgesehen von einem Abschluss durch den eingewechselten Götze (65'), blieb der BVB blass. Den Schlusspunkt setzte erneut Lewandowski als er den Ball zum 5:0 Endergebnis einschob und den Rekordmeister damit zugleich zurück an die Tabellenspitze katapultierte.

Aufstellung

Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Javi Martinez, T. Müller, Thiago - Gnabry, Lewandowski, Coman

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Dahoud, Delaney, Sancho, Bruun Larsen - Reus

Saison 2017/18: FC Bayern - BVB: 6:0 (Lewandowski 5', 44', 87'; James 14'; Müller 23'; Ribery 45+1')

Einen Tag vor dem Ostersonntag 2018 stand noch einmal ein echter sportlicher Leckerbissen an: Am 28. Spieltag sollten sich die zwei Größen des deutschen Fußballs in München messen. Die Verhältnisse waren jedoch schon vor Spielbeginn geklärt - das Team von "Don Jupp" Heynckes führte die Tabelle souverän mit 17 Punkten Vorsprung auf Schalke 04 an; Dortmund lag einen Punkt hinter dem Lokalrivalen auf Platz drei. Der Tabellenstand sollte sich auch von Beginn an in der Partie deutlich machen. So ging der Rekordmeister bereits in der fünften Minute in Führung und legte dann quasi im 10-Minuten-Takt nach, sodass das Team von Peter Stöger mit einem 0:5 in die Pause geschickt wurde. Dem Ergebnis entsprechend plätscherte das Spiel in der zweiten Hälfte dahin. Drei Minuten vor dem Abpfiff machten die Bayern noch das halbe Dutzend voll und legten damit die Basis für die finale Meisterschaftsentscheidung beim Auswärtsspiel in Augsburg am nächsten Spieltag.

Im März 2018 fegte der FC Bayern den BVB mit 6:0 vom Platz. Foto: dpa

Aufstellung

Bayern München: Ulreich - Rafinha, J. Boateng, Hummels, Alaba - Javi Martinez, T. Müller, James, Robben, Ribery - Lewandowksi

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Akanji, Schmelzer - Castro, Dahoud, Götze, Pulisic, Schürrle - Batshuayi

Saison 2016/17: FC Bayern - BVB: 4:1 (Ribery 4'; Lewandowski 10', E 68'; Robben 49' - Guerreiro 20')

Nach der 0:1-Pleite in Hoffenheim, der erst zweiten Saisonniederlage des souveränen Tabellenführers aus München, stand am 8. April 2017 das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund auf dem Programm. Der BVB unter Leitung von Thomas Tuchel, mit 15 Punkten Rückstand gerade mal auf Platz vier der Liga, war gewarnt vor der Heimstärke des FC Bayern, konnte die Gastgeber aber von Spielbeginn an vor keine großen Herausforderungen stellen. Die Münchner gingen früh durch Ribery in Führung, ehe Lewandowski nur wenige Minuten später auf 2:0 erhöhte. Quasi aus dem Nichts erzielte Guerreiro den Anschlusstreffer, der die Schwarz-Gelben mit neuer Hoffnung in die Kabine gehen ließ. Diese war aber nur von kurzer Dauer, da Robben die Führung der Ancelotti-Elf in Minute 49 ausbaute und den Gästen damit komplett den Wind aus den Segeln nahm. Eine seltene Großchance des BVB durch Aubameyang mündete im vierten FCB-Treffer, der zugleich auch den Endstand markieren sollte. Der dominante 4:1-Erfolg baute die Siegesserie des FC Bayern in der heimischen "Festung" auf 30 Spiele aus.

Aufstellung

Bayern München: Ulreich - Lahm, Javi Martinez, J. Boateng, Alaba - Xabi Alonso, Vidal, Robben, Thiago, Ribery - Lewandowski

Borussia Dortmund: Bürki - Ginter, Sokratis, Bartra - Passlack, Castro, Guerreiro, Schmelzer, Dembelé, Pulisic - Aubameyang

Saison 2015/16: FC Bayern - BVB: 5:1 (Müller 26', E 35'; Lewandowski 46', 58'; Götze 66' - Aubameyang 36')

Als der FC Bayern am 4. Oktober 2015 den BVB zum Klassiker in die Allianz Arena lud, war die Saison noch jung - die Münchner am 7. Spieltag noch ohne Punktverlust an der Tabellenspitze, die Tuchel-Elf ärgster Verfolger mit vier Punkten weniger. Die Gastgeber, die erst Mitte des ersten Durchgangs ins Spiel fanden, nutzen direkt ihre zweite Chance und gingen durch Müller in Front, der keine zehn Minuten später per Elfmeter nachlegte. Schwarz-Gelb ließ sich von dem Doppelschlag aber nicht beirren und verkürzte quasi direkt im Gegenzug durch Aubameyang, der damit im achten Spiel in Serie traf. Doch Lewandowski brauchte nach Wiederanpfiff nur wenige Sekunden, um den Ball erneut ins Dortmunder Tor zu befördern und den Bayern-Express so richtig ins Rollen zu bringen. Der BVB offenbarte durch seine Offensiv-Ambitionen nun vermehrt Lücken in der Abwehr, die das Team von Pep Guardiola effizient zu nutzen wusste und so den, aus Dortmunder Sicht zu deutlichen, 5:1-Endstand herstellte.

Aufstellung

Bayern München: Neuer - J. Boateng, Javi Martinez, Alaba - Xabi Alonso, Lahm, Thiago, Götze, T. Müller, Douglas Costa - Lewandowski

Borussia Dortmund: Bürki - Sokratis, S. Bender, Hummels, Piszczek - Weigl, Gündogan, Castro, Kagawa - Aubameyang, Mkhitaryan

Saison 2014/15: FC Bayern - BVB: 2:1 (Lewandowski 72'; Robben E 85' - Reus 31')

Unterschiedlicher hätten die Vorzeichen an diesem 10. Spieltag vor der erneuten Auflage des Klassikers kaum sein können. Während der Rekordmeister noch ohne Punktverlust an der Tabellenspitze thronte, befand sich der BVB in ungewohnter Position: Die Ausbeute von mageren sieben Punkten aus neun Spielen bedeutete Platz 15 für die Mannschaft von Jürgen Klopp. Entsprechend defensiv gingen die Westfalen in die Partie, konnten durch Marco Reus aber überraschend in Führung gehen. Nach der Pause erhöhte die Guardiola-Elf den Druck, kreierte Chancen im Minutentakt, brauchte aber dennoch bis zur 70. Minute, um den stark aufgelegten Weidenfeller zu überwinden und den mittlerweile hochverdienten Ausgleich zu erzielen. Die endgültige Entscheidung brachte letztlich ein etwas schmeichelhafter Elfmeter für die Münchner fünf Minuten vor Schluss, den Robben zum 2:1 Endstand verwandelte. Durch die fünfte Niederlage in Serie ging es für den BVB tabellarisch weiter bergab: Platz 17, punktgleich mit Schlusslicht Werder Bremen.

Aufstellung

Bayern München: Neuer - Benatia, J. Boateng, Alaba - Xabi Alonso, Robben, Lahm, Götze, Juan Bernat - T. Müller, Lewandowski

Borussia Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Sokratis, Hummels, Durm - Kehl, S. Bender, Mkhitaryan - Aubameyang, Kagawa, Reus

Saison 2013/14: FC Bayern - BVB: 0:3 (Mkhitaryan 20'; Reus 49'; Hofmann 56')

Als Borussia Dortmund am 12. April 2014 die Reise zum Spitzenspiel nach München antrat, war der Kampf um die Meisterschaft bereits entschieden: Ein 3:1-Erfolg bei der Hertha am 27. Spieltag hatte die Siegesserie des FC Bayern nicht nur auf 19 Liga-Spiele ausgebaut, sondern das Team von Pep Guardiola mit 25 Punkten Vorsprung zugleich auch zum frühesten Meister aller Zeiten gekürt. Der BVB ging die Partie dennoch höchstmotiviert an - saß ihnen Lokalrivale Schalke doch unmittelbar im Nacken - und wusste die erste richtige Chance durch Mkhitaryan (20') direkt zu nutzen. Nach Wiederanpfiff machte die Klopp-Elf genau da weiter, wo sie aufgehört hatte, legte zunächst mit Reus (49') und kurze Zeit später mit Hofmann (56') nach. Der amtierende und neue Deutsche Meister wurde erst in den letzten 20 Minuten offensiv aktiver, konnte aber abgesehen von einem Abseitstor in der 83. Minute nichts verbuchen. Den Schlusspunkt der Partie setzte Rafinha in der Nachspielzeit, als der Brasilianer wegen einer klaren Tätlichkeit an Mkhitaryan mit Rot vom Platz gestellt wurde.

Hier bejubeln die BVB-Profis den letzten Sieg in München. Sportdirektor Sebastian Kehl (r.) war damals noch als Spieler dabei. Foto: firo

Aufstellung

Bayern München: Neuer - Rafinha, Javi Martinez, Dante, Alaba - Lahm, Schweinsteiger, Robben, Götze, Ribery - Mandzukic

Borussia Dortmund: Weidenfeller - Großkreutz, Sokratis, Hummels, Durm - Kehl, Sahin, Hofmann, Mkhitaryan, Reus - Aubameyang

Saison 2012/13: FC Bayern - BVB: 1:1 (Kroos 67' - Götze 74')

Das Spitzenspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund am 1. Dezember 2012 in der Allianz Arena war mit Vorfreude erwartet worden. Die Gastgeber grüßten vor dem 15. Spieltag mit 37 Punkten von der Tabellenspitze, der amtierende Meister und Pokalsieger aus Dortmund befand sich elf Punkte dahinter auf Platz drei. Beide Teams zeigten sich von Beginn an kompakt und stabil, wodurch es in der ersten Hälfte kaum nennenswerte Chancen gab. Im zweiten Durchgang legten die Schwarz-Gelben einen Zahn zu und kamen zu mehreren guten Chancen, konnten diese aber nicht vollenden. Stattdessen fasste sich Toni Kroos in Minute 67 ein Herz, zog aus 16 Metern ab und verwandelte sehenswert zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Der BVB, durch den Gegentreffer zu einer Reaktion gezwungen, setzte wieder vermehrt offensive Akzente und brauchte keine zehn Minuten, um das Remis durch Mario Götze wieder herzustellen. In der Schlussphase musste sich die Defensive der Dortmunder gegen eine Vielzahl von Bayern-Chancen behaupten, kam aber vor allem dank Weidenfeller unbeschadet davon, der das 1:1-Unentschieden festhielt.

Aufstellung

Bayern München: Neuer - Lahm, Dante, Badstuber, Alaba - Javi Martinez, Schweinsteiger, T. Müller, Kroos, Ribery - Mandzukic

Borussia Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - Blaszczykowski, S. Bender, Gündogan - Götze, Reus, Lewandowski

