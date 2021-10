BVB: Wann kehren die Ultras ins Stadion zurück?

Dortmund. Gegen den FSV Mainz dürfen wieder viel mehr BVB-Fans ins Stadion. Aber kommen auch die Ultras zurück auf die Dortmunder Südtribüne?

Es sind viele, viele Monate vergangenen seit dem Juli 2020, damals positionierten sich die BVB-Ultras mit der Vorgabe: "Entweder alle oder keiner." Die aktive Szene wollte nur in ein ausverkauftes Stadion zurückkehren. Nun, im Oktober 2021, steht der Fußball tatsächlich vor der langsamen Rückkehr zur Normalität. Die Dortmunder erwarten im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky und live in unserem Ticker) über 60.000 Fans. Und was wird aus den Ultras?

Die Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen erlaubt den Klubs, alle Sitzplätze und 50 Prozent der Stehplätze zu belegen. Ausverkauft wird das BVB-Stadion daher noch nicht sein, die Vorgabe der Ultras wird also nicht erfüllt. Aber nach über anderthalb Jahren Corona-Pandemie fühlt sich dieser Schritt trotzdem wie ein Neuanfang an.

Es ist derzeit schwierig, etwas aus der Szene herauszubekommen. Die Ultras wollen sich vor dem Spiel gegen Mainz noch mitteilen, hört man.

Ein Bild vor der Corona-Krise: Die BVB-Ultras haben einen enormen Einfluss auf die Stimmung auf der Südtribüne. Foto: firo

BVB wird nicht alle Karten für das Mainz-Spiel los

In jedem Fall hat der BVB Probleme, alle Karten loszuwerden. Was auch daran liegen kann, dass die organisierte Fanszene ihre Rückkehr noch nicht angekündigt hat. In Dortmund haben die Ultras eine enorme Strahlkraft, sie müssen sich allerdings nach Monaten der Pandemie auch neu ordnen. Durch den Lockdown konnten sich die Mitglieder lange nicht treffen, ins Stadion durften sie ohnehin nicht. Dafür haben sich viele Gruppierungen sozial engagiert - etwa Einkaufshilfe angeboten.

Die Nachfrage nach Karten ist in der Bundesliga lange nicht so groß wie vor Corona. Woran liegt das? Mein Text. https://t.co/vHVTPLUQVY #BVB — Marian Laske (@MarianLaske) October 15, 2021

BVB-Ultragruppe Jubos hat sich aufgelöst

Beim BVB hat sich die Ultragruppe Jubos Dortmund nach 15 Jahren sogar aufgelöst. "Wir machen uns schon Sorgen, es sind junge Leute, die da wegbrechen", sagte Fanprojektleiter Thilo Danielsmeyer im Oktober 2020. Noch existieren "The Unity" und "Desperados".

Bleibt die Frage, wann sie ins BVB-Stadion zurückkehren. Gegen Mainz? Oder erst, wenn die Corona-Schutzverordnung auch eine volle Südtribüne erlaubt? (las)

