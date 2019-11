Barcelona. Die U19 von Borussia Dortmund hat in der Youth League beim FC Barcelona mit 2:1 gewonnen. Den Siegtreffer erzielte Kapitän Tobias Raschl.

BVB-U19 wahrt in Barcelona Chance aufs Weiterkommen

Die U19 von Borussia Dortmund hat auch das zweite Spiel in der Youth League gegen den FC Barcelona gewonnen. Das Team von Michael Skibbe gewann am Mittwoch 2:1. Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag könnte spannender nicht sein.

Bereits das Hinspiel am ersten Spieltag gewannen die Dortmunder 2:1. In Barcelona begann das Spiel jedoch alles andere nach Plan. Gerard Fernandez Castellano brachte die Katalenen in der 17. Minute in Führung. Die Antwort der Dortmunder, die auch mit Youssoufa Moukoko, der jüngst seinen 15. Geburtstag feierte, antraten, ließ aber nicht lange auf sich warten. Der US-Amerikaner Giovanni Reyna erzielte nur neun Zeigerumdrehungen später das 1:1.

Raschl lässt Dortmund jubeln

Kurz darauf hatte Barcelona aber die Riesenchance, erneut in Führung zu geben, als der Schiedsrichter nach einer halben Stunde auf Strafstoß entschied. Dortmunds Torhüter Luca Unbehaun parierte jedoch den Versuch von Ilaix Moriba. Für das entscheidende Tor des Tages sorgte schließlich BVB-Kapitän Tobias Raschl, der in der 65. Minute auf Vorlage von Immanuel Pherai in die Maschen traf.

Durch den dritten Sieg im fünften Gruppenspiel schloss der BVB mit neun Punkten zu Spitzenreiter Inter Mailand auf. Die Italiener verloren überraschenderweise bei Slavia Prag deutlich 1:4. Damit haben sowohl Inter als auch der BVB und Prag auf den Rängen zwei und drei vor dem abschließenden Gruppenspiel neun Punkte auf dem Konto. Barcelona liegt mit drei Punkten abgeschlagenen am Tabellenende.

BVB kann auch Platz eins noch erreichen

Gegen Prag sollte sich der BVB im letzten Spiel also keine Niederlage erlauben, ansonsten dürfte es das Aus in der Youth League sein. Mit einem Sieg scheint aber auch noch der erste Platz realistisch. Nur der Spitzenreiter qualifiziert sich direkt für das Achtelfinale, der Zweite bestreitet ein Playoff-Spiel gegen einen Vertreter des Meisterschaftsweges der Youth League.