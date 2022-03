BVB-Lizenzspielerchef Kehl: "Haben einiges aufzuarbeiten"

Dortmund. Nach dem 1:1 in Augsburg ist die Enttäuschung noch immer groß. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nimmt die Mannschaft aber auch in Schutz.

Freie Tage kann man bei Borussia Dortmund gerade gut gebrauchen, aber freuen kann man sich darüber natürlich nicht. Es war ja fest eingeplant, dass man auch in den kommenden Wochen im Dreitagesrhythmus spielt, dass man in dieser Woche im DFB-Pokal das Viertelfinale und in den Wochen danach in der Europa League das Achtelfinale bestreitet.

Aber in beiden Wettbewerben ist man viel früher als gewünscht ausgeschieden, deswegen hat man nun bis zum Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Mainz 05 Zeit, die man zur dringend benötigten Erholung nutzen kann - und zu anderen Dingen. "Wir haben jetzt einiges aufzuarbeiten", kündigt Lizenzspielerchef Sebastian Kehl im Gespräch mit dieser Redaktion an.

Denn am Sonntag hatte es mit dem 1:1 beim Kellerkind FC Augsburg ja die nächste Enttäuschung gegeben. "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, sind verdient in Führung gegangen und hätten gewinnen können gegen eine aufopferungsvoll kämpfende Augsburger Mannschaft", sagt Kehl dazu. "Wir haben es dann in der zweiten Halbzeit aber nicht geschafft, das 2:0 zu erzielen und den Sack zuzumachen."

BVB spürte in Augsburg den Kräfteverschleiß

Stattdessen fiel das 1:1, das etwas slapstickhaft zustande kam, weil der Ball wild durch den Dortmunder Strafraum flipperte - das aber nicht minder schmerzte. Auch, weil es den Spielverlauf durchaus widerspiegelte. "So wie Augsburg es am Ende gemacht hat, haben sie den Punkt auch verdient", sagt Kehl. "Bei uns war in der zweiten Halbzeit irgendwann der Kräfteverschleiß deutlich zu spüren. Wir haben dann jene Aktivität verloren, die uns in der ersten Halbzeit noch so stark gemacht hat."

Es machte sich bemerkbar, dass der BVB einige englische Wochen hinter sich hat und dass die Personalsorgen groß sind: Erling Haaland, Marco Reus, Manuel Akanji, Thomas Meunier, Giovanni Reyna und Dan-Axel Zagadou - in Augsburg fehlten dem BVB sechs potenzielle Stammspieler. Und so fehlten auch Kraft und Frische, um das Spiel zu gewinnen - was den letztlich enttäuschenden Auftritt zumindest in Teilen erklärte.

Sebastian Kehl: Kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen

"Ich kann der Mannschaft von der Willensleistung her keinen Vorwurf machen, zumal sie in einer englischen Woche erneut durch Verletzungen dezimiert wurde", meint der Lizenzspielerchef Kehl daher. "Wir haben viel investiert, aber die letzten Tage haben Körner gekostet, physisch und mental."

Nun müssen die Energiereserven rasch aufgefüllt werden. Die Zeit dazu hat man jetzt ja - auch wenn man sie lieber nicht hätte.

