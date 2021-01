BVB-Kapitän Reus frustriert: „Das stinkt gewaltig“

Mönchengladbach. BVB-Kapitän Marco Reus ärgerte sich über die Gegentore beim 2:4 im Borussia-Park. Gladbachs Doppel-Torschütze Nico Elvedi war glücklich.

Zwölf Borussen-Duelle in Serie hatte Dortmund gewonnen. Am Freitagabend jedoch endete dieser BVB-Lauf: Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic verlor ein vor allem in der ersten Hälfte rasantes Spiel bei Borussia Mönchengladbach mit 2:4 (2:2). Abwehrchef Mats Hummels schlich nach dem Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bundesliga enttäuscht vom Platz, Kapitän Marco Reus war schwer frustriert: „Es sind halt immer die gleichen Fehler, die wir machen. Dann ist es schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Das stinkt gewaltig“, sagte Reus im ZDF.

Auch am DAZN-Mikrofon ärgerte sich der frühere Gladbach-Profi: „Wenn wir die individuellen Fehler nicht abstellen, wir es schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Wir kriegen in der zweiten Halbzeit unnötig das 2:3. Da darf niemals ein Tor passieren, niemals. Du bringst dich immer um den Lohn. Das ist für den Kopf extrem schwer", sagte Reus. Beim 3:2 hatte Gladbachs Linksverteidiger Ramy Bensebaini mit seinem schwächeren rechten Fuß sehenswert getroffen. Das Abwehrverhalten der Dortmunder warf aber nicht nur in dieser Szene Fragen auf.

Gladbach-Kapitän Stindl: „Nicht ganz unverdient gewonnen“

Gladbachs Innenverteidiger Nico Elvedi traf doppelt (11., 32.), Marcus Thuram markierte bei seinem ersten Einsatz nach abgesessener Fünf-Spiele-Sperre den Endstand. Die beiden Treffer von Erling Haaland (22., 28.) waren zu wenig für den BVB. Gladbach zog in der Tabelle an Dortmund vorbei und belegt zumindest vorerst Rang vier.

„Es war ein sehr turbulentes Freitagabendspiel“, meinte Gladbach-Kapitän Lars Stindl. „Wir sind sehr gut in die Partie gekommen und haben dann einen kleinen Knick in unserem Spiel bekommen. Nach dem zweiten Gegentreffer sind wir dann hinterhergelaufen und haben ein wenig Probleme bekommen, zurück in die Partie zu finden. Wir machen vor der Halbzeit glücklich den Ausgleichstreffer und waren nach der Halbzeit direkt da und gehen auch wieder in Führung. Wir haben dann mit Mann und Maus verteidigt und insgesamt gesehen nicht ganz unverdient gewonnen.“ Doppel-Torschütze Nico Elvedi war glücklich: „Die Leistung macht mich schon sehr stolz. Ich denke, dass wir als Mannschaft ein sehr gutes Spiel gemacht haben.“

BVB-Abwehrchef Hummels: „Erholung notwendig“

BVB-Innenverteidiger Hummels sagte : „Wir haben ein wirklich gutes Fußballspiel gesehen von beiden Mannschaften und lassen drei Standard-Gegentore zu. Dann verliert man.“ Für den BVB war es nach dem 1:1 gegen Mainz und dem 1:2 in Leverkusen das dritte Spiel in Serie ohne Sieg. Für Hummels sind „ein paar Tage körperliche und geistige Erholung notwendig. Wir müssen nach dieser misslungenen Woche in der nächsten Woche mit der gleichen Energie, aber mit einem besseren Ergebnis rangehen.“ Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt der FC Augsburg nach Dortmund. Das Hinspiel beim FCA verlor der BVB im September mit 0:2. (fs)