BVB-Kapitän Marco Reus: „Die Leichtigkeit ist nicht da“

Dortmund. BVB-Kapitän Marco Reus ist nach dem Sieg gegen den VfL Wolfsburg erleichtert – sieht aber in der Offensive noch Luft nach oben.

Marco Reus war vor allem: erleichtert. Borussia Dortmund war mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet, hatte sich gegen den VfL Wolfsburg zwar schwergetan, aber letztlich 2:0 (0:0) gewonnen und so den vierten Tabellenplatz von den Wolfsburgern übernommen. „Natürlich war es für uns sehr, sehr wichtig, mit einem Sieg ins neue Jahr zu starten“, meinte Reus. „Unser Tabellenplatz vor dem Spiel war nicht zufriedenstellend und die letzten Spiele im alten Jahr haben nicht widergespiegelt, was wir uns vorgestellt haben.“

Wolfsburg sei zum Jahresauftakt der erwartet unangenehme Gegner gewesen: „Sie spielen sehr gut, auch offensiv, nehmen viel Risiko“, erklärte Reus. „In den ersten 15 bis 20 Minuten sind wir nicht so gut in die Partie gekommen, was die Zweikämpfe angeht, haben nicht den Rhythmus gefunden. Aber im Laufe der ersten Halbzeit haben wir es besser hinbekommen, hatten auch gute Möglichkeiten, hätten die eine oder andere Situation auch besser ausspielen können.“

BVB-Kapitän Marco Reus lobt die Einstellung der Mannschaft

Und in der zweiten Halbzeit fielen dann die Tore durch Manuel Akanji (66.) und Jadon Sancho (90.+1). „Wir haben gezeigt, dass wir in diesen schwierigen Momenten, als Wolfsburg in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt haben, einfach dagegengehalten haben“, sagte ein erleichterter Reus. „Wir haben eine gute Einstellung gezeigt.“ Spielerisch aber ist man noch immer weit entfernt von den eigenen Ansprüchen, das räumte auch Reus ein. „Nach vorne hin hätten wir uns noch mehr freispielen können, das ist momentan viel harte Arbeit“, sagte der BVB-Kapitän. „Die Leichtigkeit ist nicht da. Aber jeder Sieg, jedes Tor gibt uns vorne Selbstsicherheit und ich hoffe, dass wir in den nächsten Spielen stärker in den Flow kommen.“

Das nächste Spiel hat es gleich in sich, dann geht es zum Spitzenklub RB Leipzig. „Wir freuen uns auf jeden Fall drauf“, meinte Reus. „Gute Gegner, die auf gleichem Niveau sind wie wir, kommen uns immer zu Gute. Das wird ein sehr geiles Spiel.“