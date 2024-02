BVB-Kapitän Emre Can streitet mit wütendem Fan

Dortmund Nach dem 1:1 gegen Wolfsburg ist die Ernüchterung beim BVB groß. Kapitän Emre Can wird in einen Streit mit enttäuschtem Fan verwickelt.

Emre Can hatte am Samstag mit einem Interview für Aufsehen gesorgt. Es ging um die Fan-Proteste gegen einen DFL-Investor, und der Kapitän von Borussia Dortmund sprach ins Sky-Mikrofon: „Wir leiden extrem darunter, verlieren unseren Rhythmus. Deswegen hoffe ich, dass es bald ein Ende hat.“ Dortmund hatte beim VfL Wolfsburg nur 1:1 gespielt, nach der 1:0-Führung und der längeren Unterbrechung nach Tennisballwürfen war es zum Bruch im BVB-Spiel gekommen. Can war während des Gesprächs sichtlich sauer – doch das hatte noch einen weiteren Grund.

Vor dem Interview hatte sich der 30-Jährige ein lautes Wortgefecht mit einem Fan geliefert, wie ein kürzlich aufgetauchtes Video in den Sozialen Medien zeigt. Can hebt darin immer wieder die rechte Hand und gestikuliert mit dem Zeigefinger.

Was war geschehen? Can stand bereit vor den Sky-Kameras für seine Einschätzung zum Spielgeschehen. Als der nur wenige Meter entfernt weilende Fan in den unteren Tribünenreihen aber Gesten in die Richtung des Nationalspielers machte, reichte Can das Mikro an einen Mitarbeiter der TV-Crew und stampfte auf den Mann zu. Laut Bild fragte der Fan in aggressivem Ton, warum sich Can als Kapitän nicht den Fans stelle und in die Kurve gehe. Can entgegnete, dass die Mannschaft doch bereits in der Kurve war. Der BVB-Kapitän signalisierte Verständnis für den Frust der Fans, bat aber auch um einen respektvollen Umgangston.

BVB muss sich in Eindhoven steigern

Der Fan, mit einem Bierbecher in der Hand und hörbar bereits einigen alkoholhaltigen Getränken intus, redet weiter auf Can ein, während ein weiterer Besucher versuchte, ihn zu beruhigen. „Lass ihn jetzt!“, war zu hören. Can drehte sich schließlich genervt um und ließ sich für das Interview verkabeln, während BVB-Pressesprecher Sven Westerschulze weiter auf den Fan einredete.

Niclas Füllkrug hatte Dortmund nach acht Minuten in Führung gebracht, Yannick Gerhardt schoss Wolfsburgs Ausgleich. Der BVB benötigt nun wieder eine klare Steigerung, um im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag bei der PSV Eindhoven zu bestehen.

