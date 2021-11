BVB-Kapitän Marco Reus im Spiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam.

Borussia Dortmund BVB gegen Ajax Amsterdam in der Champions League live im TV und im Live-Stream schauen: So geht's

Dortmund. Der BVB ist in der Champions League gegen Ajax Amsterdam gefordert. Wer zeigt das Spiel live im TV und im Stream? Wir erklären es hier.

In dieser Woche ist es wieder soweit: der Dienstag- und der Mittwochabend gehören der Champions League. In der Königsklasse steht der 4. Spieltag der Gruppenphase an. Auch Borussia Dortmund ist gefordert. Gegner des BVB ist am Mittwoch Ajax Amsterdam. Und Dortmund muss etwas gutmachen.

Am 3. Spieltag in der Champions League gab es für den BVB ja eine böse Klatsche in der Johan-Cruyff-Arena von Amsterdam. Mit 0:4 unterlag die Borussia und wurde vom niederländischen Top-Klub vorgeführt. Diesmal aber muss die Mannschaft von Trainer Marco Rose ein anderes Gesicht zeigen, wenn das Achtelfinale der Champions League erreicht werden soll.

In diesem Artikel erklären wir, wie Sie BVB gegen Ajax Amsterdam in der Champions League live im TV und im Live-Stream schauen können.

BVB-Trainer Marco Rose. Foto: firo

Die Ausgangslage in der Gruppe B ist eindeutig: Ajax Amsterdam hat alle drei bisherigen Spiele gewonnen und steht mit neun Punkten an der Tabellenspitze. Dahinter liegt der BVB mit sechs Punkten nach Siegen bei Besiktas Istanbul und gegen Sporting Lissabon. Am Mittwochabend könnte der BVB mit einem Erfolg zu Ajax aufschließen - und Sporting und Besiktas, die sich im Parallelspiel duellieren, auf Abstand halten.

BVB gegen Ajax Amsterdam in der Champions League live im TV und im Live-Stream: Die Rahmendaten zur Partie

Begegnung: Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam

Wettbewerb: Champions League, 4. Spieltag

Datum: Mittwoch, 3. November 2021

Anstoß: 21 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Doch das wird nicht einfach. Denn Ajax Amsterdam ist in guter Form und führt die Tabelle in der holländischen Eredivisie mit 26 Punkten vor der PSV Eindhoven mit Ex-BVB-Star Mario Götze an. Dortmund geht mit Erfolgen im DFB-Pokal (2:0 gegen FC Ingolstadt) und in der Bundesliga (2:0 gegen den 1. FC Köln) in das Champions-League-Spiel. Allerdings ist die Personallage beim BVB noch immer angespannt. Allen voran der Ausfall von Erling Haaland macht sich bemerkbar.

BVB gegen Ajax Amsterdam in der Champions League live im TV und im Live-Stream: Wer überträgt?

Ein Abo für alle Fußballspiele? Das war einmal. Die Champions League läuft nicht länger auf Sky und die Irritation ist groß: Wo wird das Spiel BVB gegen Ajax Amsterdam übertragen? Die naheliegende Antwort ist DAZN. Denn generell gilt: Die Champions League läuft in der an diesem Dienstag beginnenden neuen Saison fast ausschließlich auf DAZN. Von den Play-offs bis zum Finale laufen dort 121 der insgesamt 137 Spiele, hinzu kommen die Konferenzen. Doch auch Amazon Prime hat sich Rechte gesichert - allerdings nur für das Top-Spiel am Dienstagabend zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon.

Julian Brandt (links) und Steffen Tigges jubeln über das 2:0 für den BVB. Foto: firo

BVB gegen Ajax Amsterdam in der Champions League live im TV und im Live-Stream: Dieser Sender überträgt

Das bedeutet: Das Duell BVB gegen Ajax Amsterdam wird live im TV und im Live-Stream bei DAZN übertragen. Los geht es bereits um 20.30 Uhr. Dann meldet sich Moderator Alex Schlüter aus dem Dortmunder Stadion. Das Spiel kommentieren wird Marco Hagemann, als Experte ist Sandro Wagner im Einsatz.

BVB gegen Ajax Amsterdam in der Champions League live im TV und im Live-Stream: So läuft die Übertragung bei DAZN

DAZN ist ein Streamingdienst, man kann das Spiel also zum Beispiel am Laptop oder Desktop-PC im Browser gucken, aber auch am Handy oder Tablet. Wer das Spiel auf einem Fernseher sehen möchte, kann natürlich über einen Smart-TV oder beispielsweise eine Playstation DAZN aufrufen.

Matchday 4 🔜

🔮 Who will win this week?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 1, 2021

Einen kostenlosen Probemonat bietet DAZN nicht mehr an. Wer DAZN abonnieren möchte, kann sich zwischen einem Monatsabo (14,99 Euro) oder einem vergünstigen Jahresabo (149,99 Euro) entscheiden.

Kölns Torwart Timo Horn ist vor BVB-Kapitän Marco Reus am Ball. Foto: firo

BVB gegen Ajax Amsterdam in der Champions League live im TV und im Live-Stream: Mehr Infos zum Spiel

