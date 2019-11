BVB-Chef Watzke bekommt Applaus für Spitze gegen Schalke

Dortmund. Bei der Aktionärsversammlung von Borussia Dortmund kündigt der Geschäftsführer von Borussia Dortmund Großes an. Es geht ums Stadiongelände.

Gäbe es ein Handbuch für Funktionäre von Borussia Dortmund, wäre Merksatz Nummer eins: Für kaum etwas gibt es so zuverlässig Applaus wie für Spitzen gegen den Revierrivalen Schalke 04. Das weiß auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der am Montag auf der Hauptversammlung der Kommanditgesellschaft auf Aktien spricht, in die der BVB seine Profiabteilung ausgegliedert hat: „Wir waren in diesem Jahrzehnt zweimal Deutscher Meister“, sagt der 60-Jährige. „Das letzte Mal 2012, das klingt lange her – aber fragen Sie mal bei Schalke oder dem FC Liverpool nach.“